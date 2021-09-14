食通社說：河北承德戀鄉農場的任盈盈和溫志強是一對九零後夫婦。常去北京有機農夫市集的集友，也許會注意到他們總是笑臉迎人，還經常帶著女兒可兒來趕集。可兒出生的前一天，他們還在市集出攤，而現在可兒已經三歲半了。

這也正是戀鄉農場的縮影，他們以家庭為基礎，從事農業生產。盈盈負責種植技術、對外銷售和客服，志強負責養殖技術和趕集。同時農業也見證了他們一家人的成長。從八一農墾大學畢業後，盈盈和志強先在北京的有機農場工作。幾年後，他們回到志強父親的老家承德平泉，創辦自己的農場。在務農七年的時間裡，他們經歷了怎樣的酸甜苦辣，讓我們聽聽他們自己的講述。

一、兩個人，從學校到農場

我和志強是在黑龍江八一農墾大學認識的。我們學校主要是往黑龍江的大農場輸送人才，所以我們最開始想到畢業之後去做農業，也是去大農墾大農場。我學的是農學，志強學的是工業設計。

當時家裡人不同意我做農業。但是我說，無論到什麼時候，人都要吃飯。做農業，種得出自己的食物，那麼無論大環境如何變化，我都能有口飯吃。

志強是農村的孩子，看見過父輩的辛苦，所以一般也不願意留在農村種地。我說我們做和他們不一樣的農業：不用化肥不用農藥，搞有機種植，還可以用有機的方式去養豬和雞。因為人們都開始重視常規農業帶來的食品安全問題，要吃不餵飼料的雞蛋和豬肉。正好他對養殖有想法，我對種植有想法，我們就開始夢想在東北自己承包一片地，做一個農場。

也是偶然的機會，我倆在CCTV4《走遍中國》上看到了北京有機農夫市集，看到他們也說「有機農業」，和我們想做的東西是一樣的。那時候我們倆還沒畢業，就來到北京，先是在平人農場幹了一段時間，之後就決定自己出來開農場。

因為做有機農業也要在北京周邊，我們就回到了志強父輩的老家——承德平泉。這也是為什麼我們給農場起名叫「戀鄉」。

平泉離北京有290多公里，要比北京冷涼，冬季的陽光特別的足，土棚裡溫度更高。這種氣候差異讓我們可以和北京的農場差異化生產，在時間和品種上都有優勢。

農場在兩山環抱的一個小平原裡，景色特別好。這也是我們選址時考慮的一個重要因素。農場總面積50多畝，可以種植的有26畝，還有一片30多畝的樹林，我們會在那裡面養殖。

我們是一個很典型的家庭型農場，家裡一共五口人，我們一家三口，加志強的父母。我們還有兩個長期雇工，一個阿姨管大棚，一個阿姨管動物。夏季拔草工作量大，還會臨時雇工，搶收時還會雇更多人。

最開始的時候，我們先是小規模種植香菇。那時我們就在樹林露地和簡易的蘑菇棚裡種香菇。因為資金特別緊張，我們都是一點點投入，買二手的舊鋼管，塑料薄膜，還有遮蔭網來建棚子。在香菇之後，我們慢慢增加了蔬菜的品種，也開始引入動物，因為我們一直想做一個綜合的技術型農場。

二、缺少幫手：在農村雇工的困難

做農場，最根本的就是要自己掌握技術。每一年的苗子都是我一顆一顆種植的，每一茬口該種什麼、什麼時間種都是我來做計劃。但是由於孩子越來越大，我的時間越來越少，我就經常帶著我姑娘在地裡幹活。我們原來也想把一些工作分出去交給工人去做，嘗試過讓工人育苗，但是他們不能像我這樣細心管理，出苗率等各方面都不太行。

真沒想到，在我們家工作的叔叔阿姨們，沒有上過學的概率會有這麼高。叔叔阿姨一般是50多歲，在我們家工作年齡最大的是64歲。他們也是小的時候家裡窮，有的能上學，有的不讓上學，所以導致他們不識字、不認稱，打包這些工作都要我自己來弄。

和他們打交道很容易出問題，得一遍遍溝通處理。有一天我讓一個阿姨到那邊去把大白菜拿來，結果她砍回來一些正在包心的娃娃菜。

他們自己只種蘿蔔、土豆、白菜，豆角這幾種菜。我們種的東北油豆角，他們沒有見過，也不知道多大的是成熟的，有時候會在豆角很小的時候就摘下來，但其實油豆角可以長到很大。

我們也找不到比他們再年輕的人。在農村，40多歲的在家照顧孩子，不出來做農活。再年輕的像我們這樣30多歲的，全都遠離農村，可能從小到大連自家的地都沒去過，更不要說做農活了。

有時候我們想找個會電腦的年輕人來幫我們處理訂單，這樣我們能把更多精力投入生產。但是在當地很難找到合適的人，所以現在農場的大小事務都要我們倆親力親為。

三、不用農藥，怎麼對付雜草和病蟲害

我是學農學的，但是並不是說所有的東西都懂。在上學的時候，我們學到的有機農業，就是課本裡一句話帶過的事兒——「有機農業指的是什麼什麼」。一句名詞解釋就完了。

對於有機農業可用的、處理具體病蟲害的方法基本上沒教過。所以在種植過程中，我們不斷遇到新的問題，就不斷積累經驗，不斷學習，尋找新的處理方法。

因為我們做有機農業，不使用任何的除草劑，地裡的草只能全部靠人工除，所以每年我們用工最多的環節就是拔草。比如每一茬花生至少要除四遍草，像今年這種連續大雨，還不止四遍。有的時候可能這一片我還沒除完，下一片就已經長出來了，感覺就像在草地裡種莊稼。草根本除不淨，頂多就是我覺得這片草太長，耽誤植物生長了，就趕快除除。

因為不用農藥，這幾年我們也嘗試了很多的方法來殺蟲。

2017年爆發的棉鈴蟲害，我們的西紅柿減產一大半，前三串一點沒有收穫。我們僱人來捉蟲，那些阿姨們說，你們不要捉蟲了，這還不夠人工費的，還不如直接都拔了。那個時候之前我們倆商量，我說別拔了，你用人工把蟲子趕快捉掉，不管多大多小的蟲子全部捉掉。柿子也不要掐尖，讓它再繼續往上長，把下面遭遇蟲害的全部都拔掉。這樣至少我們還能得到一半的西紅柿，要不然那年就是顆粒無收。但是即使這樣也損失了六七千斤。

從那以後我就特別關注蟲害，雖然後來再也沒有這麼嚴重過。比如今年我在柿子上面發現有蟲子，每天早晨我就讓幹活的工人什麼都不幹，先抓一遍蟲。

但是也有解決不了的病蟲害。2019年的時候，我們遭遇了病毒病，到現在還沒有什麼好的辦法。常規農業可以打專門管病毒的農藥，但是我們不能打，就只能控制溫濕度，一旦再遇到惡劣的天氣，就完全沒有辦法。

還有香菇上面的蟲害，基本年年有。有的時候爆發起來，香菇被它咬得千瘡百孔。但是我們倆到現在也沒有發現到底該怎麼處理，泡水，冷凍，都不行。去年我們曬了一批香菇乾，但是後來我們發現有蟲子曬到裡面了，香菇都曬乾了，它竟然沒曬死。最後沒有辦法，去年曬的香菇我們一點也沒賣。

好在經過努力種出有機食品，品質還是可靠的。有經銷商拿我們的菜去做檢測，各種農殘都是零檢出，什麼有害物質都沒有。這也給我們一個定心丸。因為雖然我們不用農藥之類的投入品，但是我們也不知道究竟我們的產品怎麼樣。這樣檢測下來，我們也知道我們做的完全沒有問題。

四、天災難免，但依然樂觀

我們遇到最大的困難，是自然災害。像今年連綿的陰雨天，造成我們不少品種絕產絕收。雞沾水之後，就容易感冒生病，成批地死掉。很多顧客想買我們的雞蛋，但我們實在沒辦法滿足。所以我們現在也在關注氣候變化，因為就怕這種極端異常天氣。

種蔬菜，時節最短的葉子菜要一個月；最長的果菜從育苗到收穫，需要四個月。遇到自然災害，重新再來的話，這一年就過去了。

有一次在市集上，有個顧客跟我說，從你們發出來的水災風災的照片，看到今年你們損失挺大，但你怎麼還能這麼開心。我說，因為自然災害是天災，我沒有辦法，我只要把我能做的做好就行了。遇到問題，想辦法做好我能控制的事情，盡我最大的能力去解決就可以了。

五、這些人，伴隨農場成長

前年，我們資金特別緊張，就發了一個招募會員的公告，會員提前支付買菜錢，能享受一些優惠。其實就是一種眾籌。

讓我們感動的是，好多人並不是看上我們的優惠，就直接把錢打過來，說你拿去用，反正到時候也得買你的菜。可見大家都非常理解支持我們。我們從來沒有大力宣傳過我們的農場，就是通過顧客朋友口口相傳，才能夠走到今天。

這幾年，北京有機農夫市集也給了我們特別大的幫助，在我們困難的時候、遭災的時候，兩個社區店直接給我們預付款，讓我們去建棚修理，用我們的菜來抵帳。

我們以獨立的農戶身份加入北京有機農夫市集的時候，正好剛有了我們的女兒可兒。

我家姑娘4個月的時候，我們帶著她就來趕集。我們倆忙不過來的時候，市集上的好多人家幫我們帶孩子。可兒就一路在市集長大，一直到現在三週歲多。

其實我們很喜歡帶她來市集，看著她和這裡的人熟悉起來，我覺得這也是她在市集上的收穫。

我們也曾想過放棄。當遇到自然災害等無法解決的困難的時候，我們不知道到底還能堅持再幹幾年。但是困難解決後，我們倆又覺得農場可以繼續做下去，還有希望！

好像農業就是這樣，一旦你投入進去，就不甘心放棄，所以每一年都是這樣堅持下來。一轉眼也堅持了七年，都沒覺得這麼久了。我們一直就想著，等到我們姑娘上大學的時候，我們還在這裡賣菜，只要市集在我們就堅持下去。

分享會進行到一半，之前在爸爸懷裡睡覺的可兒醒了，來找媽媽。於是志強回答了剩下的問題。

Q：看你們遇到了這麼多困難，那你們能盈利嗎？

志強：第一年肯定是不掙錢的。那時候我記得雇工的人工費我們都賺不回來，這還不算我們自己的人工，肯定是虧損的。但是從第二年開始，我們就一直是盈利的了。雖然我們沒有仔細算過賬，但是每一年都是盈利的。

Q：多樣化種植的農場會是今後未來發展的一個方向嗎？你覺得如果和單一化種植的農場相比，這種多樣化種植農場有什麼優缺點？

志強：因為我們種了很多種蔬菜，又有養殖，好多人勸過我，說你們不能這麼種，你們這麼種太雜了，精力也消耗了，可能哪個東西你們都做不好。

但是我們有自己的想法，我們和那些單一化種植的顧客群不一樣。單一化種植的農場需要走大渠道，沒有這些渠道，做單一化很難生存下去。

我們之前有些產品還走渠道。雖然沒有人提前說讓我們種什麼，收多少斤，但是我會估摸他們的需求，有幾個品種多種一些。從去年疫情開始，有些渠道自然而然就斷了，有一些是店面自己倒閉了，還有一部分是不再進我們東西了，因為我們送不進來。斷了以後也就沒再聯繫。所以從今年開始，我們基本上都是個人客戶了。這些渠道一丟，我就發現我多種的這部分產量很難銷售出去。所以說如果依賴大渠道，就可能提高農場的風險。

我們現在抓住的是家庭客戶群。有的顧客，以前在超市買有機蔬菜，後來發現我家又有養殖，又有種植，各種菜都有，而且都能買得起，基本上我們有啥，他都會在我們家買。

假如我們種20多畝土豆或者西紅柿，就只能批發出去。但每樣都種一點，面積小一些，我基本上都能賣得出去。所以得先考慮好賣給誰，然後才能考慮種什麼東西。

通過這些家庭，我覺得我們也能維持下去。現在我們確實依賴北京有機農夫市集，但我覺得，即使不再依賴農夫市集，綜合性農場也是有立足之地的。

Q：這幾年大家越來越重視健康，對有機種植和養殖認識越來越高。你們農場的銷路會不會越來越好？

志強：也不是說大家越重視，我們的銷量就會越好。最開始做有機的人少，但現在不一樣了，我開車回承德，發現路邊到處寫著有機草莓或者別的什麼有機產品。為什麼要這麼寫？說明有人認有機，對有機產品的認知肯定在提高。但是我發現我們的銷量可能沒有原來那麼大的飛躍，這幾年比較平穩。

Q：你覺得你們農場還能如何進步？有沒有想法把農場再做大一點？

志強：我們沒有考慮擴大面積，因為在現有的條件下，我們還有好多進步的空間。每年到年終的時候，我們都會總結，然後就會發現，今年西紅柿又沒種好，或者某一樣產品我們還是沒做到位。我們要是把這幾十畝地上的養殖種植都做好了，就已經夠了。我覺得如果我們能在管理的細節程度上注意一些，完全能做到收入翻番。

但是現在我們的銷售要靠我們自己對接客戶，這個非常耗精力。常規種植直接批給中間商就可以了，我們是要把100斤的菜，賣給100個家庭。我們每天就在做這些事，剩下來用在種植上的精力還是不夠多。

*本文根據2021年8月22日食通社「食農分享會」錄音材料整理而成。

（本文來源：食通社公眾號，食通社是一個可持續食物與農業的知識、信息和寫作社區，由一群長期從事農業和食物實踐及研究的夥伴們共同發起和管理。）