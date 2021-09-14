媒體人蔡詩萍說，國民黨四位黨主席候選人爭相拉攏深藍，誰能當選，「實在意義不是很大了！」

從選舉的角度，筆者認同國民黨不能只有深藍，但也不能沒有深藍。在檢討國民黨的路線之爭時，常常有人爭執，是中間路線對，還是深藍理念好？筆者認為這個問法本身就錯了；國民黨若是只有中間，或者只有深藍，那結果都一樣，就是保送民進黨。

說到民進黨，民進黨內部沒有深綠嗎？那些主張明天就台灣共和國的激進獨派，並不是主流民意，但民進黨不會在深綠與中間二選一，不會讓深綠灰心喪氣。

近幾年來，深藍真的是悶太久了，最支持國民黨的是他們，出錢出力的是他們，但每到選舉，被忽略冷漠的也是他們。

深藍成長的年代，沒有普及的教育，沒有方便的網路；他們用半輩子的付出，把台灣打造成今天的進步與繁榮；結果台灣的下一代、下二代，所謂的「覺青」，卻嘲笑長輩們的「落伍」，這公道嗎，厚道嗎？

趁著黨主席選舉，國民黨候選人重視、關懷深藍，沒有不對；四位候選人的論述，也沒有逸脫他們過去的路線。就算是心理的平復也好，深藍含血含淚投了那麼多次，黨內的選舉，總可以給深藍一個擁抱吧！

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