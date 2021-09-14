最近有兩條新聞值得關注，而且必須擺在一起看。第一條，8月30日日本石垣島八重山水產合作社有5艘漁船到釣魚台，遭中國海警船跟蹤，日本海上保安廳也派出船艦到現場，中國海警船在事件中撞上日本船艦。

第二條，日本防衛大臣岸信夫訪問越南國防部強調台灣位居要衝，台灣海峽的和平與穩定對區域和國際社會而言很重要。

每個有抱負的國家都有自己的世界觀，日本人也有自己的世界小算盤：「八紘一宇」。八紘一宇就是世界上四面八方都歸於一家，後來變成日本擴張的頌辭。

從中國經由南海到印度，大概就是日本心中的世界地圖，當然包括台灣。美日印澳組建的小北約竟然切中日本傳統世界觀，可算是歷史宿命。如果失去台灣，日本從此被鎖在西太平洋一隅，連帶的釣魚台也要守不住。這就是中日海巡船在釣魚台對峙的根本原因，次要原因就是美日同盟關係必須維持，而釣魚台和台灣就是維持關係的基本。

很不幸，今年2月通過的《海警法》以及本月才通過的《海上交通安全法》，完全打中了日本的歷史心病。南海（包括越南）一帶的問題還可以慢慢談，日本到台灣第一島鏈安危可是眼前的事，必須立刻解決。

日本保安廳派出12艘艦船、中國派出4艘海警船，在數量上日本佔優勢，按理講日本應該會贏，但卻造成1艘日艦被撞的結局。

海洋文化的精神之一：勇氣與耐力。水手除了是海員，同時也是戰士，他不但要有勇氣面對惡劣海象，更要有勇氣面對敵人，而且不屈不撓，這是出自於內心的精神戰力。看起來日本作戰精神退化得非常厲害。

至於在越南方面，日越接近的歷史並不長，從1940年法國投降之後，日本才介入越南希望切斷滇越鐵路對中國的物資支援，不像法國對於印度支那（包括越南）是文化上（越文從中文改為羅馬拼音）、經濟上與政治上的影響。因此，越南只是日本的踏腳石，日越關係不會是長期性的，而是短期的利益關係。

日越接近必然引進美國勢力，副總統賀錦麗訪問新加坡和越南就是先吹個風。美國急著在南海尋找基地，為分佈式作戰奠基，日本則藉著美國勢力重溫八紘一宇的歷史舊夢。

也許日本人有和中國人「玉碎」的衝動，但從這次中日海警船對峙的情形來看，日本武士刀不但生鏽得厲害，連二戰之後碎了的玉再也沒黏合過。

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