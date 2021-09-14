繼8月初拜登政府宣布首次對我國出售40門M109A6「帕拉丁型」（Paladin）自走砲，金額高達7.5億美元之後，日前又傳出美國迫我購買100套岸置魚叉飛彈（Harpoon）。在民進黨政府吝於發放振興券及財政赤字逐日增加情況下，看來又是蔡政府向美國繳交的「保護費」。一次又一次的凱子軍購，真是讓我們這些老百姓看得眼花撩亂和頭昏腦脹。

這項軍購備受爭議之處，係因海軍對美採購100套魚叉飛彈系統，先前因為預算緊絀，曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量，再另行逐年籌購。但在美方國安高層強勢要求我方必須「一口吞下、一次買齊」情況下，海軍被迫提交新發價書，編足高達新台幣866億餘元預算。因此被在野黨立委批評是「強迫立院埋單」的軍購。

最讓許多專家感到不解的是，我國已將量產雄二飛彈，而岸置魚叉飛彈與雄二飛彈性能與功能重疊；此外，購置魚叉飛彈系統預算勢必會造成排擠效應。曾有報導指出，我國是自美國採購武器最大的買家之一，根據「維基百科」統計，自蔡政府上台以來，美對我軍售共12個項目，總金額已高達近190.856億美元。如果這筆錢能夠節省下來，投資到台灣的基礎建設，將可大幅提升台灣的城鄉生活水準。

蔡政府將採購的是岸置魚叉反艦飛彈，顯然是要對付中共海軍船艦。不過，對中共軍事稍有研究的人都知道，共軍武力犯台有以下5個階段，也就是5波攻擊：1.各型飛彈的攻擊，其目標為指揮中樞、機場、港口、高速公路、主要道路、電廠等，其中部分是巡弋飛彈，可做「精準打擊」，如東風-21D的圓周誤差率（CEP）僅為50公尺；2.空中轟炸；3.沿岸艦炮轟炸；4.登陸與空降作戰；5.內陸城市巷戰。

至此，明眼人已知，預估在第一階段攻擊後，台灣就已被炸得體無完膚，不僅是指揮中心將被摧毀，交通動脈也被癱瘓，同時也會造成重大的傷亡。這也就是一些專家所說的「第一波攻擊後戰爭即可能結束」。因此，此項軍購只是又一次的繳交保護費，發揮不了實質作用，只能欺騙無知的人。因此，希望立委們不分朝野，要好好的為全民把關。

台灣必須且唯一能走的路，只能是與大陸共謀和平、共創雙贏。何況台灣人在大陸的發展前景，也需要以和平的兩岸關係作為基礎。民進黨政府迄今仍然是執迷不悟，堅信繳了保護費即可獲得美國的跨海救援，真是讓人不勝唏噓與搖頭嘆息。

（作者為大學英文講師）

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