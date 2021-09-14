國慶籌備委員會日前發布110年度國慶大會主視覺「金陽雙十」，不但沒有使用國旗代表色，也未見國號，反而還出現如「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）的字樣，因而被外界指為是去中華民國化、逐步走向台獨的表現。

就在大陸國台辦批評這是夾帶「一中一台」私貨的政治鬧劇，在謀「獨」挑釁的道路上越走越遠後，「慶籌會」也反擊到「在國際邊緣中華民國、邊緣化台灣的，正是北京當局。這次國台辦只看到台灣，卻沒看到國旗跟中華民國，正是邊緣化中華民國的表現，令人覺得格外諷刺」。

但實際上，真正令人感到諷刺的是「慶籌會」，因為無論再怎麼辯解，國慶主視覺確實缺乏國旗色彩的意象和中華民國的字眼，此乃事實。況且，民進黨長年以來的政治論述和實踐，對於源自1911年武昌起義的雙十國慶到底是什麼態度，其實外界都了然於胸。

早在2010年蔡英文總統擔任民進黨黨主席時，就曾宣稱「中華民國是流亡政府」，在（過去）台灣統治的幾十年來，看到威權統治與中國性的合體」。按照她的說法，不但中華民國早已滅亡，而其所謂「流亡政府」統治台灣的歷史，除了威權統治，以及帶來在她的語境裡可以用「中國性」概括的負面影響外，基本上一無是處。如果說，蔡總統當時的說法不只是「邊緣化」中華民國，甚至還是「汙名化」，恐怕也不為過。

且看她去年在520就職演說中提到，「過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。」也就是說，中華民國雖然已經成立110年，但蔡總統卻只從1949年政府撤退來台後起算70年，等於是刻意隱去包含武昌起義在內中華民國大陸時期的歷史。不過，就在今年四月蔡總統錄製影片，祝賀中華民國和宏都拉斯自1941年以來建交80周年，此時又影射了大陸時期的歷史。

事實上，這次國慶主視覺的設計，就是上述民進黨對待中華民國矛盾態度的縮影。因為無論是「台獨黨綱」的存在，還是如蔡英文等綠營政治人物在野時的表態，皆明示或暗示以「台灣國」取代「中華民國」的意向和渴望。但執政後卻迫於現實，總是無法擺脫中華民國的憲法框架和國號。因此，讓斗大的雙十字樣和底下英文的「台灣國慶日」簡介並列，並極力淡化中華民國意象的做法看似荒誕，但實乃民進黨在意識形態衝動和現實環境制約下的無奈妥協。

至於國慶主視覺的設計，目前呈現出類似金融卡晶片的金線之間穿插紅綠兩線即將交會的意象，這會引發什麼聯想？到底是如「慶籌會」所指出的，「融入象徵台灣的元素和精神，而且與世界的脈動相呼應」？還是在邱義仁「不能台獨說」和美國「不支持台獨」的聲明發表後，為了發洩台獨無望的怨氣，只好拿中華民國做替罪羊，而想出來的惡搞創意？或許只有他們自己心裡清楚了。

（作者為政治及文字工作者）

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