2000年國民黨在台灣失去執政，民進黨主政下的兩岸關係陷入冰點，2005年陳水扁第二任的第二年，連戰開啟兩岸破冰之旅，替幾乎兵戎相見的兩岸緊張尋得緩和，加上扁政府貪瀆失去民心，2008年終於導致民進黨下台，兩岸關係在馬政府8年期間，可謂交流最頻繁、互動最密切的蜜月期，可惜國民黨2016年丟掉江山。

2021年和2005年的時空背景類似，蔡政府第二任的第二年，兩岸關係再度陷入冰點，衝突危機一觸即發，蔡政府也因防疫等漸失民心，當年連戰破冰之旅穩定兩岸緊張，如今很難讓這位老邁罹病的連爺爺再擔重任，民間認為或許馬英九足堪挑樑，扮演兩岸和平天使，其實更適合的人選，應該是連勝文。

連勝文挑戰台北市長失利之後，這些年確實顯得消極，直到最近除了減重成功體態變得帥氣，更頻頻發聲針砭時政，痛批民進黨施政鏗鏘有力，也呼籲各界不要怕「綠殭屍」，更主張國民黨應牽回兩岸弄斷的線，「連爺爺」老邁需要休養，連勝文讓各界聯想起「連叔叔」可能的畫面，2005連戰在關鍵時刻做了歷史之舉，2021連勝文如果能化主張為行動，而非只是靠攏參選國民黨主席的某一方，只是在媒體喊些對「綠殭屍」毫無衝撞力的主張，就可惜了連戰當年破冰的成果。

仔細盤點蔡政府這5年的作為，和當年扁政府如出一轍，想方設法從各種層面下手，一點一滴搞台灣獨立之實，蔡政府改變課綱扭曲台灣歷史，更是變本加厲，最近爭議頗多的公視大戲「斯卡羅」，昧於史實令人想起連勝文曾祖連橫的「台灣通史」，在正確史觀從年輕族群腦海被抹去之前，身為連橫後代的連勝文，更多了一種歷史定位與傳承的責任，迫切需要採取行動。

連勝文該有的姿態，不能只是紙上談兵，針砭民進黨不乏洪聲巨炮，關鍵時刻的台灣需要的不是多一個名嘴，而是第二個替兩岸破冰的連戰，2018年連戰老驥伏櫪，去大陸進行第四次「連習會」，可惜兩岸關係未能延續成果，國民黨反而2020年兵敗如山倒，甚至在立法院連立足都困難，兩岸關係就這樣一步一步走向懸崖，連戰、馬英九、吳伯雄這些對兩岸關係曾有貢獻的長者，恐怕都已難再掀波瀾、再造歷史，連勝文藉由壯舉扭轉個人形象事小，承續連戰對兩岸的貢獻，以行動對抗「綠殭屍」，以台灣青壯派之姿，勇闖瀕臨冰封的兩岸之界，替台灣未來開啟和平穩定大局，連勝文將不只是連戰之子，更不會困在所謂富二代的魔咒，甚至會跳街舞的網紅，連勝文要當什麼樣的連勝文，也是關鍵時刻了。

或許有人會質疑，此刻即使又來一次破冰之旅，恐怕起不了什麼作用，然而莫忘2005年島內局勢與兩岸關係多麽嚴峻，「連爺爺」那趟破冰之旅，證實沒有白去，兩岸小三通到大三通，曾經水乳交融的密切往來，連勝文沒有退卻甚至畏懼的道理，連戰勇闖險境更是在敗選次年，何況連勝文都辭去國民黨智庫職務，更沒有任何政治包袱，更有本錢帶隊直接對抗「綠殭屍」。

連勝文可以做的事，不需要代表任何政黨，只要帶著台灣民間聲音，結合企業力量，去談經貿合作，去談文化交流，去談青年互訪，對接閩台經貿圈、大灣區經濟圈，甚至搭上RCEP列車，讓台灣民生經濟能在疫情過後看見未來，民進黨只會阻撓，國民黨難成大事，民眾黨只能喊喊，連勝文有沒有想過，「連爺爺」老了，「連叔叔」可以讓連戰的理想發揚光大，還等什麼？

美中關係錯綜複雜，兩岸局勢更顯險峻，民進黨玩火玩上癮，只有靠民間力量才能救台灣，兩岸破冰也許不是多麽偉大的志業，連勝文可以做的事，更其實就是採取行動，至少去問問你父親當年破冰之旅的動念，別再紙上談兵。

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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