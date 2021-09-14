黨主席選舉是有規範的，雖不允許黨內相互攻擊，但往往僅限於人身攻擊，不涉及可議論之事，況且各候選人的言行都看在每一位黨員眼中，誰有風度？誰最包容？自有評價。

國民黨主席改選進入最後倒數階段，因候選人張亞中多次猛攻前新北市長朱立倫為「美國線民」，且爆發3張總額500萬元支票案，故中央選監委員會決議將張亞中送考紀會。現任黨主席也是候選人之一的江啟臣表示，深感詫異，認為選監委員會的決議，無助於解決黨內紛擾，盼委員們慎思並團結為重。至於另一位候選人朱立倫則發表三點聲明，強調對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕，敬請主席及黨中央收回成命，不要將張亞中移送考紀會。

將張亞中送考紀會調查是相當不智的行為，容易給人打壓及權謀的不良印象，對江對朱都是傷害，致使他們百口莫辯。目前江、朱兩位侯選人的回應都具有一定的高度，那麼現在的關鍵便在考紀會，此案在選前無論做出任何決議都是不妥的，都具有相當的爭議，從結果來看，對國民黨形象都有很大的傷害，選後也難以團結。

更令人驚訝的是，今天再爆出陰謀論，江啟臣指出，他的選監代表人陳明義並非不克出席，而是「沒有被通知到」，而當事人張亞中推薦的選監代表人也沒有參加會議。此事不管是出自誰的誤判或陰謀，對國民黨都太傷了。

張亞中事件凸顯國民黨黨內民主這條改革的道路還是很遙遠。目前團結是國民黨的當務之急，如果因黨主席選舉而再次分裂，國民黨未來只會更衰微，重返執政再無望。因此希望考紀會能智慧處理張亞中事件，尊重黨員的自主判斷，盡速平息這茶壺裡的風波。

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