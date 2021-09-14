病毒變異日新月異，Delta病毒入侵台灣，人人自危，恐怕3級警戒再來一回，現在連非洲豬瘟也來參一腳，而農委會卻是頭痛醫腳、因噎廢食，大動作立令禁止廚餘養豬，一紙行政命令扼殺了所有奉公守法的養豬戶，原本遵守規定「經過蒸煮殺菌就可使用」立即失效，每日超過1200噸的廚餘何去何從？

回顧台灣數年來，總在遭逢禽流感、口蹄疫、豬瘟等急性疫情時，才驚覺防疫漏洞百出、頻頻出現破口，而「限制廚餘養豬」又僅僅只是被拿出來搪塞的一個方便設施。殊不知廚餘大部分源自於「剩食」，聯合國環境署報告顯示，全球每年浪費近10億噸食物，平均每人每年浪費74公斤。

廚餘的解決根本之道就是針對「剩食」有效的節約管控或是再利用，美國經研究指出，最適切優先處理依序為「減少剩食來源」、「分給飢餓的人們」、「餵食動物、「工業用途、「堆肥」，最後才是「堆填焚燒」。

台灣不是總愛學美系路線，️大可從廚餘的源頭「剩食」擬訂政策徹底根絕，如今主管機關既不作為，又全面封殺養豬戶️第一線協助處理廚餘，顯見只是小幅影響支持度的議題，民進黨政府根本毫不在意！

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