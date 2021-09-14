近期中、日為了我釣魚台主權問題在海上你爭我奪情勢看似逐漸升高之際，沒想到，9月13日媒體揭露美國國防部資訊和圖片公開網站（DVIDS.com）發佈，8月30日美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」和「金博爾號」，在美國阿留申群島經濟專屬區監視，發現解放軍1艘巡洋艦、1艘驅逐艦和1艘補給艦進入上述海域活動照片3張。此舉引發大陸網友激動：「你搞我台灣，我搞你阿拉斯加」。

近期，美軍航母編隊及作戰艦為協助撤離阿富汗駐軍，以及維護台海、台灣安全（駐美國台北經濟文化代表處擬更名台灣代表處）、聲援東南亞國家南海主權聲索國、執行印太戰略與航行自由權等行動，與中共海空軍兵力隔空叫陣意味濃厚。近來，又有中日海上執法單位為日本漁船將闖關登上我釣魚台而與中共潛艦與作戰艦對峙、衝撞，引發國際高度關注。美、日是否惹翻中國不好辦了？個人提出幾點觀察：

首先，日本防衛省統合幕僚監部發現中共北部戰區海軍4艘艦船（055型驅逐艦南昌號/101、052D型驅逐艦貴陽號/119、903A型綜合補給艦及電子偵察船799艦），8月22至24日由黃海經對馬海峽駛往日本海，到達日本奧尻島（位於北海道西南方向）西南約200公里海域。

此外，較早的資訊（可能是2016年，或更早）是中共空軍兵力往返黃海至日本海進行遠海訓練，之後逐漸有空中特種機種搭配054A型護航艦，到近年中共海軍組織3艘艦船至日本海進行遠海訓練任務。

接續北部戰區海軍4艘艦船，日方於8月24日後，就未持續公布中共海軍編隊動態。這明顯跟日本以往公布作法不同，讓人無從猜測。過去，針對俄羅斯海軍，日本通常會報導其遠海編隊出宗谷海峽進入西太平洋。而這次解放軍船艦動向，顯然出乎日本意料之外。

其次，8月24至26日正巧有中共海軍東部戰區有3艘作戰艦（052D型驅逐艦淄博號、052C型驅逐艦鄭州號、054A型護衛艦益陽號）與攻撃型無人機運-9哨戒機及運-9情報收集機等活動，是經宮古海峽往來東海與西太平洋的島鏈間。本以為東部戰區海空軍兵力出島鏈，是與北部戰區海軍編隊，來個南北包夾或實施所謂的「紅藍軍對抗」演練，但沒想到26日，東部戰區海軍3艘作戰艦返回東海，因此就當時的時間點，正好是24日英、日兩國海軍航母等艦船在日本沖繩以南海域進行聯合演習。

再其次，美方9月13日在官網公布8月30日中共北部戰區海軍編隊進入美阿留申群島經濟專屬區，不到一天時間就刪文，其實這種舉動，有故意向國際及中共傳遞訊息，美方是有掌握到中共海軍編隊的動態，並且不在意中方依據國際法自由航行經濟海域，故僅派海岸警衛隊巡邏艦進行跟監（與中方派遣軍用機艦跟監不同）；並且和日方一樣，都是在事後好幾天才公布，避免造成雙方國內外局勢升高；或更有不替中共造勢的意味。

當此事件假裝無意間透露訊息後，我們比對過去中共海軍編隊曾於2015年8月下旬參與「中俄海上聯合-2015（II）」（詳細可參考，中共研究雜誌2016年7月刊，「中俄2015年海上聯合演習」之戰略意涵）在日本海進行首次兩棲登陸聯合演習。結束後，9月初北海與南海艦隊共5艘艦船首次通過宗谷海峽進入阿拉斯加海域，並且駛入阿拉斯加附近海域。只是，這次的遠海訓練任務，由2015年參與中俄聯合海上演習的051C型驅逐艦瀋陽號/115提升至去年服役的052D型驅逐艦淄博號/156。相信依據2015年的航程，近期應該就會返回駐地山東青島。

最後，整理中共解放軍海軍動態驚覺，從宗谷海峽、大隅海峽、宮古海峽、巴士海峽等近海防禦第一島鏈，阻對手於島鏈將是其北、東、南部戰區逐漸加大力度頻密演訓向「遠海防衛」戰略邁進！

然而，也有令人懷疑之處的是，這真的是中共北部戰區海軍的遠海編隊訓練嗎？以往，中俄海上聯合演習，單數年由俄羅斯舉辦、雙數年由中方舉辦的這種軍種級的演習，2017年結束後，就沒有再看到類似的報導，是否此次中共北部戰區海軍在日本海或其他地區，俄羅斯海軍也有參與？或是中共解放軍應對美、日連番挑釁的單獨行動？「你來我家走走、我來你家走走」這可能讓大家有許多想像空間，也或許美、日相關單位，還有隱藏的訊息，尚未揭曉！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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