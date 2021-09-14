9月10日，美國總統拜登主動致電中國國家主席習近平，兩國元首進行了90分鐘的戰略性對話，電話中拜登表示兩國有責任確保彼此競爭不會演變為衝突，拜登也表明「美方從無意改變一個中國政策」。

跟7個月前2月11日拜登上任之後兩人第一通電話相比，拜登的姿態明顯放低了。很多人還記得當時美方刻意示人以冷對中國的倨傲心態，拜登還不念舊情，公開撇清他與習近平的私人關係，說「我們不是老朋友」，甚至批評習近平「骨子裡沒有一點民主」；至於對華政策之強硬比之川普時代猶有過之，更不在話下。然而時隔不過數月，美方態度竟然出現的明顯的轉變，何解？

可以從三個角度觀察。首先是中方態度的變化，而且是極大，大到讓美方一時懵然的變化。

先是3月18、19日雙方外交高層在阿拉斯加的對話，楊潔篪當著布林肯和蘇利文的面言詞批評「美國沒有資格從實力地位出發同中國對話」、「中國人不吃這一套」。接著是7月26日，中國外交部副部長謝鋒在天津當著來訪的美國副國務卿雪蔓的面，交給了美方兩份清單，一份要求美方按所舉事項糾錯改正，一份提醒美國重視中國表列的關注。另外，中國外長王毅也給了雪蔓中國的「三條底線」。這一連串在中美外交及國際外交史上罕見的動作，傳達了強烈的信息：「除非你美國做到，否則我不玩了。」這個信息當然也暗含了中方在台海問題上的堅定態度。

其次，美國內部，拜登開始面對比疫情還要棘手的經濟問題。財長葉倫不只一次提出警告，指美國債務面臨危機。過去的做法是提高舉債上限、發債、所發之債由聯準會印鈔票購入或由中、日購買，現在的麻煩是通膨開始嚴重限制了印鈔空間，中、日等大戶不但不買而且還倒賣，葉倫已無計可施，數次表明擬親訪中國，但中方始終未有回應。

拜登目前處境內憂外患，尷尬的是直接間接又多與中國有關。繫鈴者美國，解鈴卻得靠中國，而中國的立場是繫鈴者解鈴，美國自己看著辦。美國國務卿不只一次暗示或提示，中美兩國元首在10月底羅馬舉行G20峰會可同時安排一場G2或「習拜會」，對此中方始終未有回應。不久前中方還釋出習近平可能不會親臨羅馬，而以視訊方式參加會議的訊息，形勢之發展自然讓美方備感焦慮，此即倨傲的拜登終於主動安排，邀約習近平在10日跟他舉行電話會議的大背景。

但這只能算第一步，90分鐘電話只能表達關切與關注，或期待與建議，不可能深談及討論，後者只能寄希望於10月羅馬的G20 ，但「習拜會」能不能成局呢，不知道。

這就要看第三個角度了。為了讓「習拜會」成局，美方又在台灣牌追加籌碼了。日前有消息指出，拜登政府正考慮讓民進黨政府把駐美代表處更名為「台灣代表處」，這是美方台灣牌的慣性思維，加註台灣，作為跟北京談判進行全盤交易的籌碼分量。必須看到，大、中、小三形勢已出現巨大變化的新形勢下，舊的思維與技倆很有可能弄巧成拙，風險不小。

「習拜會」會不會，充滿了懸念，更影響著大局。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）