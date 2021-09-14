1938年9月，中共召開被毛澤東稱為「決定中國命運」的六屆六中全會。值得關注的是，中共中央機關刊物《求是網》今年5月刊出〈六中全會是決定中國命運的〉文章，借古喻今，明示11月召開的十九屆六中全會將不同凡響，其中最受矚目的是第三份「歷史決議」是否出爐。

中共是重視總結歷史經驗的政黨，總書記習近平多次強調「以史為鑒，開創未來」。六屆六中的重要性不在於確立「張國燾挾兵自重、另立中央」，或指責另一領導人王明「在黨內拉幫結派、我行我素，不聽黨中央指揮」，而是延安逃亡後，從蘇聯返國的王稼祥傳達了共產國際指示，要求中國共產黨以毛澤東為統一的領導。這才有了1945年六屆七中全會第一份「歷史決議」的誕生，隨後在「七大」確立毛澤東核心地位，並形成「毛澤東思想」，乃至後來的建國大業。

但建國容易治國難。毛澤東「七大」當上中共中央主席後，直至1976年離世，在位31年，期間發動「社會主義改造」、「反右」、「大躍進」乃至「文革」，導致生靈塗炭。1978年十一屆三中全會，鄧小平決定採取「改革開放」政策，但直到兩年後的1981年，十一屆六中全會，《關於建國以來黨的若干歷史問題決議案》第二份歷史決議才出台，對歷史撥亂反正。

兩份相隔36年產生的歷史決議，確實都具有濃重的歷史意義，既有揚棄也有傳承，前者讓馬克思主義中國化，蓋棺論定毛澤東功過「七三開」，確立「文革」是以階級鬥爭為綱，極左的錯誤路線；後者則肯定鄧小平的核心地位，確立了「改革開放」的總路線，為「中國特色社會主義」立下根基，也從此進入「鄧小平時代」。

從十一屆六中到十九屆六中相隔近40年，信奉經驗傳承的習近平，主觀上勢必期待再總結經驗。實際上在習近平第二任期前後，中共已將形塑「習核心」排上議事日程。2016年十八屆六中公報提出「核心論」，這是黨史上首次明指「一個國家、一個政黨，領導核心至關重要」；隔年中共十九大除確立修憲議程，更提出「新時代」概念，毛鄧習三斷代首度正式進入官方文書。

今年是習近平第一個「雙百」收官之年，全面脫貧成為主要標誌；今年也是第二個「雙百」啟動之年，「共同富裕」自然端上檯桌。習近平設定2049年實現中國夢，帶領中國走向社會主義現代化強國，其中第一步「現代化」計畫在2035年實現，也就是2022年中共二十二大後3年。習近平如何看待自己的任期及未來的安排，自然受外界矚目。

可以想見，中共建黨百年推出「第三份決議」，既是強調毛鄧習三斷代的一路傳承，「習核心」也將成為帶領中國走向建政百年的政治標記。

（作者為資深媒體人）