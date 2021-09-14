國民黨主席候選人張亞中遭選監委員會移送考紀會，張亞中重炮反擊，痛批幕後黑手打壓，並質疑前主席朱立倫對黨的忠誠度。國民黨黨魁選舉演變成候選人言語互毆場面，絲毫不令人意外，究其原因，有外在因素，也有內在因素。

先說外在因素。民主國家政黨競爭有兩個不可或缺的要件：高度相同的國家認同，以及非零和競賽的制度設計。這兩個不可或缺的要件，台灣不存焉。

就國家認同而言。民進黨主張台獨，即使不敢明目張膽地宣布台獨，至少行動上是往「脫中」的方向前進。國民黨雖然反對台獨，但既不敢大聲主張「融合統一」，也不敢積極反對「脫中」，進退兩難。兩大政黨的國家認同，南轅北轍，選民認同撕裂，彼此很難在一個屋簷底下公平競爭。

就制度設計而言。李登輝6度修憲後，台灣民主政治設計，基本上已成贏者全拿的零和遊戲，民主制衡制度蕩然無存。台式民主制衡，全賴執政者的善意、容忍，外加一絲天真，如馬英九。民進黨全面執政後，善意容忍全拋，變本加厲地改以一黨專政的手段對付國民黨，欺壓先前對國家發展有過貢獻的小人物。國民黨無視於民主變質，無感於民進黨欲置其於死地而後快的決心，反以正常民主國家、忠誠反對黨的思維與作為，回應民進黨的趕盡殺絕。

面對暴力相向的轉型正義、促轉會、綠營網軍的造謠生事、荒謬絕倫的前瞻計畫、疫苗採購失能、乃至於大肆揮霍的對美軍購，國民黨不僅軟弱對外、怯於抗爭，勇於內鬥，更令人生厭的是黨內既得利益者、派系、與團體，要不是忙於推諉卸責，便是擺出一副事不關己的態度。日積月累，親痛仇快，黨員與民眾冷眼旁觀，如何能燃起支持國民黨的熱情？

次論內在因素。政治齷齪，選舉尤其齷齪。中外選舉在在證明，候選人揚己之善固然重要，若能揭發對手之惡，勝率更高。國民黨錯將黨對黨的競爭模式，搬到封閉式的黨內選舉，原本寄望團結黨內、邁向勝利的黨魁選舉，墮落為相互攻訐的大亂鬥，也就是事屬必然了！

選舉不等於民主，民主也不等於選舉。民主政黨黨魁的產生，必須因時因地而制宜，切忌膠柱鼓瑟。以今日國民黨而言，政黨既不掌握政權，黨內也沒有一位眾望所歸、呼群保義的領袖，黨魁的產生，絕不能沿用公開登記參選的選舉辦法。相反地，為了團結全黨意志，應該廣邀各執政縣市首長、國會黨團領導人、各派系話事人，甚至是企業界內本黨同志，共同協商，分配職務與相關利益，推舉黨魁。

國民黨黨魁選舉，黨內，三人捉對廝殺，一人陪榜；黨外，全民看戲，綠營暗爽；至於對岸，冷眼看台灣內鬥，不過蚍蜉撼樹，怎能阻擋大國崛起、中華民族復興的趨勢？民進黨全面執政、失能失德，國民黨黨魁選舉，失心失焦，概屬台灣小茶壺裡的風暴，絲毫不能對大陸產生自由民主的燈塔效應！這樣的自由民主，何異於極權專制下的鬥爭？

（作者為資深媒體人）