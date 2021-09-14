近日國安會祕書長顧立雄與外交部長吳釗燮赴美，與美方高層進行所謂的「特殊管道對談」，以及軍事安全會議「蒙特瑞會談」，日前已返國。

期間外媒傳出，拜登政府考慮同意讓我方駐美代表處的名稱，由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。儘管台美相關人員均對此報導表示不予置評，但是綠媒及綠色名嘴已一片歡欣鼓舞，認為是台美外交關係的一大突破。

與此同時，還傳出美方國安高層強勢要求台灣必須「一次買齊」100套美製魚叉飛彈系統，因此，海軍被迫向立法院重新提出預算案，共計新台幣866億元。

駐美處正名還遠在天邊，巨額軍購已近在眼前，民眾實在是高興不起來；更痛苦的是，Delta病毒來勢洶洶，但蔡政府疫苗布局嚴重落後，目前第1劑接種率只有48.71%，第2劑更是低至4.49%，排名世界倒數。蔡政府高層這次去了一票人，而且還與美方高層連開了幾天的會，不知道有沒有趁著這個難得的機會，向美方表達台灣對疫苗的強烈需求，甚至直接去莫德納藥廠催貨？

應該是沒有！依照蔡政府官員好大喜功的特質，但凡只要有出過那麼一丁點力氣或是有點什麼小小的進展，那絕對是吹牛邀功到無以復加，但這次幾位國安高層回來都惦惦不作聲，看來應該根本沒有去進行這件事。

蔡政府說今年已採購了605萬劑莫德納疫苗，但目前到貨不足150萬劑，比美國之前捐贈的250萬劑還少，致使有超過300萬人在接種了第1劑後，疫苗都快失效了還苦苦等不到第2劑，形同疫苗孤兒。

如果台美真有外交大突破，最實質的表現就是向美方採購的疫苗能夠趕緊到貨。搶疫苗比駐處正名更重要啦！