在菅義偉斷念連任自民黨總裁後，表態參選的河野太郎在各項民調中皆展現高人氣，但鮮明的少壯派改革形象，難與安倍晉三、麻生太郎及竹下亘等黨中大老的保守價值合拍，河野的出馬能否得到細田、麻生及竹下三大派閥的全力奧援存在變數。河野只能再造當年小泉純一郎之勢，在383張地方選舉人票中取得壓倒性優勢，加上383位黨籍國會議員中的跨派系少壯派支持，始有機會勝出，且一定須在首輪中即過半，不能進入第二輪投票，交由派閥決定總裁誰屬。

其實，對掌控黨內最大派閥「細田派」的安倍晉三而言，無派閥色彩及幕僚性格強烈的菅義偉或許最適合安倍以「闇將軍」之姿在黨內的權力佈局，但先決條件，菅義偉不能丟掉自民黨的江山。目前在野勢力仍未成為不滿自民黨施政的民意托盤，原本讓菅義偉續任對安倍掌握日本政治大局而言，不失為一著好棋。但菅義偉不斷失言，政治操作錯誤，為免形成民意反自民黨的超完美風暴，安倍只能「揮淚斬馬謖」，菅義偉無法樂觀期待全黨救一人。自民黨可陣前換將，但不能輸掉政權，此應是派閥的共識。

在形勢比人強下，菅義偉只能在3日召開臨時高層會議中，黯然引退，宣布不再續任總裁。菅義偉辭任後，原訂10月17日舉行眾院選舉的時程須隨之調整，因新任自民黨總裁應在10月上旬的臨時國會被指名為下任首相，組織新內閣並在國會中進行施政報告，之後再解散眾院或於10月21日「任期屆滿」後舉行改選，但不論是何種方案，選舉日皆會落在10月20日之後。為免夜長夢多，自民黨應會在10月底改選眾院，不給在野勢力整合的時間。

最大在野黨立憲民主黨試圖在下屆眾院選舉再造政黨輪替，但其關鍵在於能否有效整合在野勢力在選舉中合作，進而在選後共組內閣。立憲民主黨黨魁枝野幸男接受《共同社》專訪表示，力爭獲得眾院單獨過半數議席。對於未來建構的政權形式，枝野認為，與日本共產黨在《美日安保條約》及天皇制等長期的、力爭實現的社會形態上存在差異，無法考慮與日共聯合執政。枝野道出與日共合作的困難，因兩黨此舉很難說服彼此支持者，強行合作可能重蹈東京都議會選舉的兩敗俱傷。關於在289個小選區的在野黨攜手共鬥，枝野指出，與日共競爭的選區約莫70個，在超過200個選區，將推出唯一的在野黨候選人，朝野政黨一對一對決的格局儼然成形。

枝野幸男雖有政權奪取之志，但難度不小，破碎化的在野勢力，在眾院的小選舉區選制中，難敵整合度高的自民與公明兩黨，在野陣營在眾院的席次應有所成長，但要一舉拿下過半，從目前民調看來，仍未具條件。立憲民主黨冷靜評估政治情勢認為，「並非有利於在野黨的趨勢來臨，只是敵方失誤而已。」何況「倒菅」成功對立憲民主黨在眾院的選舉不見得是好事，自民黨總裁選舉勢將熱鬧登場，備受關注，立憲民主黨想吸引選民目光，刷輿論存在感並非易事。若自民黨新任總裁在黨內孚眾望，又能重新尋回選民的支持，眾院選舉將是立憲民主黨等在野政黨的困難挑戰，而對自民黨而言，河野應更具民意號召力。

（作者為輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、國立台灣大學日文系（所）兼任教授、中華民國國際關係學會理事）

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