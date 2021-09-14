千呼萬喚，作為臉書創辦人祖克柏建構Mataverse元宇宙的先發產品、與太陽眼鏡大廠Ray-Ban合作的智能眼鏡「Ray-Ban Stories」終於在上周發布了。藉由眼鏡與應用程式Facebook View配對，能讓佩戴者聽音樂、打電話或拍攝照片和短視頻，並將其分享到Facebook旗下的各個平台上。可惜的是，此款產品目前尚不支援擴增實境。

這個產品在全球數位匯流經濟上有何戰略意義呢？業界有人認為，臉書是想藉此撼動匯流終端智慧手機的話語權，畢竟，這段日子以來，蘋果讓用戶行為更難被追蹤的新隱私政策，深入地影響到臉書賴以為生的數位廣告生意，臉書無時無刻不想以新終端來擺脫蘋果的桎梏。

臉書Reality Labs的負責人安德魯在接受採訪時不小心洩了底──「每次想要捕捉瞬間畫面時，眼鏡不是比拿出手機更為即時嗎？」他同時駁斥了臉書與之前網路巨擘們做智慧眼鏡失敗的關聯性。安德魯說，這款產品以前從未被嘗試過，臉書和雷朋更關注眼鏡的時尚，而不是鏡框內的技術。

安德魯的話語觸動了我的好奇心，我有兩疑問：還記得谷歌的聯合創始人布林從飛機上跳下時推出的Google Glasses嗎？該項目最終以失敗告終，舊金山的酒吧還一度禁止佩戴眼鏡的人（曾被貶稱為「Glassholes」）進入。後來出現了Snap的Spectacles，這款智能眼鏡更側重於時尚和錄製10秒視頻剪輯的創新性，但該產品也從未真正成功。我認為Google Glasses的失敗，與其說跟價錢、CP值或技術問題相關，倒不如說是因為不符合隱私議題相關的社會接納度（social acceptance ），這是一個科技人文的詞彙，難道臉書的眼鏡就有所不同？真能避開這些問題嗎？

而據媒體報導，為了避免隱私問題，當臉書眼鏡正在錄製時，一個小指示燈會閃爍，通知他人他們正在被拍照或拍攝。當你設置 Facebook View 應用程式時，它還會顯示出提示，要求用戶「尊重你周圍的人」，並詢問你當下拍攝照片或視頻是否合適。眼鏡同時還有一個語音助理，只要說「嘿，Facebook」，就可以啟動照片及攝影功能。為了幫助 Facebook 改進語音助理，用戶還會被要求允許設備存儲他們的語音交談紀錄，稍後再由人類和機器學習演算法交互進行檢驗。過去，Facebook因為如何處理人們的個人數據相關議題長期以來一直受到審查，它們上述的做法就可以打破社會接受度的障礙？

第二個問題，雖然安德魯很巧妙地用時尚來轉移人們對科技隱私的顧忌，但既然是時尚，用戶可以同意自己的iPhone與他人同款，但能接受眼鏡與他人的相同？

其實，臉書發展智能眼鏡背後有個真正的主題，叫做 「網路巨擘大亂鬥」。當然，它是來源於一個數位經濟發展遇到瓶頸所產生的結果，過去在數位經濟高速成長期，巨擘們還能各安一隅，現在情勢則是外弛內張，捉對斯殺、軟吃硬、硬吃軟，贏者通吃，大亂鬥在所難免。

舉幾個例子。三星近期低調地利用其智慧電視機的全球普及率正式進軍Connected TV市場；亞馬遜為了深入客廳及智慧居家裝置市場，首度推出自有品牌電視；Google 將在下一代自家旗艦手機Pixel 6使用自家研發的「Tensor」處理器。Google做手機不是新聞，但自研晶片說明了正式進入匯流終端市場的企圖，同時，《日經新聞》也報導，Google正在開發自家中央處理器（CPU）的Chromebook和平板電腦，那蘋果呢？它當然不是省油的燈，首先，在之前一直把Apple Podcast當成是一個hobby，但自今年6月正式推出Podcast訂閱制後，也宣告進入聲音內容市場的爭奪戰。

最後一點最有意思，根據Market Watch的報導，Evercore ISI的分析師指出，目前Apple廣告營收雖主要來自App Store搜尋，他認為Apple未來有機會將App Store從單純「內容遞送」轉換成偏向「內容發現」。同時指出Google今年在廣告上的營收可能超過2000億美元，儘管Apple短期不太可能與Google的規模競爭，但Google廣告業務的規模，使得Apple廣告業務有望在2025年前達到200億美元。

咦，原來蘋果是項莊舞劍，意在沛公，一手用隱私問題打臉書廣告，卻一手猛搶廣告商機，而且轉身變成與Google對著幹了。有趣吧！

（作者為科技專欄作家）