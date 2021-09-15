六、何斌之忠與奸

本文中既然提到了《斯卡羅》中的李仙得，也就不得不略述明朝末年的何斌以示比較平衡。何斌為閩南泉州南安人，與鄭芝龍，鄭成功一族為小同鄉（顏思齊則為閩南漳州海澄人）。早年何斌投入顏思齊和鄭芝龍麾下在南台灣笨港（今台灣雲林縣北港鎮）建立了「亦商亦盜」的根據地。

後來顏思齊在台灣病逝，鄭芝龍接掌這個海上企業繼續經營，並戰勝明朝水軍多次，最後鄭芝龍決定接受明朝招安封官賜爵，並「假公濟私」，將營運總部搬回了福建老家附近的安海鎮，何斌因故未再追隨回到內地，不過他滯留台灣轉換東家，擔任起了荷蘭在台灣東印度公司的通譯，也混得風生水起。

後來，何斌與老長官鄭芝龍的世子鄭成功一直保有聯繫，且多次鼓勵鄭成功師法父親鄭芝龍故事奪取台灣。鄭成功起初專於大陸反清復明大業，對台灣之事不置可否，不料與清軍在南京之戰大敗後，深感福建沿海腹地狹小，無法給養鄭氏大軍，且縱深太淺，加以清廷陸軍軍容壯盛一時難以取勝，在何斌提供了所需的潮汐航道、荷軍兵備、人文風情等台灣的訊息後，鄭氏決定率軍入台，最終驅趕荷蘭勢力，是為中原官方政權首次正式在台灣設立官衙，落地生根。

而這次有組織的行動，也開啟了大批閩粵移民赴台開墾的先河，最後在台灣的「混血漢人」居民人數竟然遠超過了世居千年的原住民人口。所以何斌的「漢族」歷史認定，也從一位性質和李仙得近似的「買辦」角色，一躍排入「民族英雄」之列，何斌對襄助中原政權，輔佐鄭成功進取台灣，從而吸引更多的閩粵先民過海入台。有著不可磨滅的貢獻。

宜蘭礁溪協天廟正門楣上的「勅建協天廟」，是清代劉明燈奏請聖旨牌。（王曉鈴攝）

七、劉明燈的原型

《斯卡羅》戲劇中使用了多種語言「各自表述」，民進黨政府官方的說法旨在表達台灣的「多元文化」。所以劇中閩南族群、客家族群、和原住民同胞各以各自的方言「雞同鴨講」，其中還有「通譯」的角色，以通曉多語能力作為不同語系間交流的橋樑，「自認」還原當時的場景。而洋主角李仙得當然英文朗朗上口，不過台灣鎮總兵劉明燈卻是出奇地說得一口好英文，劇組如此安排令人詫異！

劉明燈是現今湖南省張家界人，系出湘軍左宗棠將軍系統。據考證，劉明燈治台3年，政績卓著，頗有口碑。他曾率軍巡行整建溝通台北和宜蘭間的草嶺古道，還留下了「雄鎮蠻煙」和「虎字碑「的石刻，據雲有鎮魔辟邪，安定行旅之效，可示其親民的周到。後來國境西北甘新之地發生回變，他返回左宗棠將軍湘軍序列，跨越萬里國土收復失地，也不失為民族英雄。劉明燈在名將如雲的湘軍將領中，於歷史中著墨不多，他乃一介軍人也不是處理洋務之屬，應不識外文。

諷刺的是《斯卡羅》戲劇展現的是一名滿嘴洋文的劉明燈總兵，好像他的母語湘西湖南片子，與同為中原漢人八大語系的閩南語，或客家語全然無關，如此劉總兵的造型純然是一個民進黨口中「外來政權」派來的「外國人」形象，真不由得讓人認為《斯卡羅》去中國化的操作斧鑿斑斑，扭曲歷史的動機可議。

位在金字碑古道上一面聳立的大岩壁上，金字碑是1867年擔任台灣總兵的劉明燈行經三貂嶺，有感於當地地勢高聳、險峻難行，所題下的詩句，內容描述三貂嶺上極目遠眺所見的景色。（劉宗龍攝）

八、官方的謬論：

執政的民進黨政府借改編自《傀儡花》一書的《斯卡羅》戲劇，大肆宣傳，將小說之言當作正史宣傳，欲達成「欲顯劉備之長厚而似偽，狀諸葛之多智而近妖」（魯迅評《三國演義》語）演義的放大功效，企圖混餚試聽。楊渡先生也針對《斯卡羅》大聲疾呼「文藝創作不能篡改歷史」，和「把李仙得英雄化，簡直是對被屠殺的原住民（筆者註：應該是指牡丹社事件中為日軍所屠殺的排灣族同胞）再次的侮辱」。政府當局特別聲明的「讓台灣回到世界史中」的論點更是將台灣史跡，跳脫大中華文化圈，直接與世界掛構的謬論，完全符合民進黨當局苦心孤詣的「去中國化」的遠大藍圖，實不足取。

拙文「淺談」，乃是筆者僅僅觀賞了《斯卡羅》開始的片段，尚不及關注往後將按時播出的續集，即感如鯁在喉，不吐不快所做出的即時粗淺迴響。不過對於如何真實呈現多元公正的台灣史觀，勿囿於一偏之見，尤其不容當局動員國家「洪荒」之力，行篡改歷史之實，還有賴大家持續關切分享己見。筆者在此野人獻曝，期能激起拋磚引玉之效！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【本系列完，〈斯卡羅史觀爭議〉三之三】

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