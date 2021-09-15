全球經濟受到疫情影響，想要振衰起敝並非一朝一夕的事，台灣去年經歷過三倍券的一次振興，到了今年疫情加重，百工百業又被打回原形，甚至還有倒閉潮的隱患可能陸續浮現，即使振興五倍券已經訂出時程，但閉門造車的官員們，不知現今市況有多低迷，只顧著吹捧五倍券的效益，恐怕損益折抵後，幾千億公帑也會跟著打水漂。

不論是三倍券還是振興五倍券的各種振興券方案，都是政府自認為的功德一件，即使各縣市政府順水推舟也推出各種優惠配合，但是對於收受的商家不見得能夠立見成效，尤其是採用數位券的消費方式，去年政府並沒將商家帳戶收支同步連線，等於商家要先墊支，還要經過請款，等政府款項入帳，流程大約要一個月甚至更久，對於已經受疫情影響收入的商家，無異是雪上加霜。

去年發行三倍券過後，究竟對提振經濟有多大助益，政府並沒公布具體數據，即使曾經浮誇的說效益明顯，但到了今年5月疫情大爆發以來，去年再多紓困振興方案花出的公帑，不僅已經打水漂，各行各業被打回原形更不在少數，整體市況經濟低迷的程度，遠遠超過去年，當然政府在前幾個月又得花更多的錢為個人及企業紓困，一年多的循環下來，總體經濟面衰退已經是不爭的事實。

今年政府紓困措施再多，但裁員減薪、倒閉關店潮已經陸續擴大，九牛一毛站在政府方面來說又是另一件功德，但對於企業商家來說，根本無法挽回頹勢，以目前二級警戒仍必須關閉的場所像KTV而言，每月租金幾十上百萬，並不是政府紓困額度能夠負擔的，即使已經開放內用的餐飲，收入已入不敷出還需添購隔板等防疫設施，同樣只能心驚膽戰硬撐著。

連著兩年以來被疫情打敗的商家，如今已經面臨存亡之秋，政府已經頒布振興五倍券以及8種振興券將要從10月8日到明年4月，展開這一波的振興經濟方案，但政府不要只是表面對民眾做功德，各級官員應該先實際走訪看看如今市況，了解民生經濟已經多麼凋敝，視民如傷就必須真正讓振興券能夠救急著手，才能夠讓目前整體經濟止跌回升，漸漸讓經濟復甦，否則惡性循環只會拖垮整個國家。

（作者為資深媒體人）

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