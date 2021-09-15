《中國青年報》向大陸各地大學生發起就業調查，結果顯示有65%大學生評估自己畢業10年內會年收入百萬元人民幣。相較於此，大多數的台灣上班族努力目標仍止步於年薪百萬元新台幣，這4.5倍的目標差距，突顯的是兩岸上班族對於經濟前景的信心差距。

大陸00後對於進入職場後的薪資很樂觀，超過20%的大學生預期畢業後月薪過萬元人民幣，還有一部分則預期薪資將達5萬元人民幣。帶來這份樂觀，很有可能是因為大陸互聯網行業的蓬勃發展。

儘管今年以來大陸互聯網巨頭遭遇官方的整頓，但年輕人仍然信心滿滿，有超過6成的大學生希望進入互聯網行業工作，他們最嚮往的企業前三名分別是字節跳動（抖音）、阿里巴巴和京東。

高收入與高付出成正比，大陸年輕人很明白這一點。今年以來流行的「躺平主義」，有7成的大學生說，只不過是過過嘴癮，一邊喊著躺平，另一邊則比誰都努力。

台灣年輕人也很努力，但長久以來普遍薪資得不到成長，只能徒呼負負。疫情以來台灣出口及投資動能增加，主計總數上修今年經濟成長率至5.88%，數字雖然亮麗，但民間感受卻不盡然。薪資水準與經濟同步成長，才符合期待，蔡政府應當給年輕人信心。

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