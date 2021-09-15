中國國家主席習近平近日任命汪海江擔任解放軍西部戰區新任司令員，負責維護鄰近中亞與印度的邊界安全。但值得注意的是，從去（2020）年中國與印度在班公錯湖附近衝突事件後，第4位擔任西部戰區司令員，此項人事案凸顯中國對於後院的安全較以往更為關注。

徐起零於2019年12月升任中將，2021年7月即升任上將。汪海江也於2019年12月升任中將，2021年9月即升任上將，兩位將領晉升的速度不可謂不快，並被歸類於習家軍人馬。

若從任期而言，從趙宗岐擔任5年的西部戰區司令員後，包括之後擔任西部戰區司令員的張旭東與徐起零，任期僅有6個月與2個月。換句話而言，不到一年之內，已有4位解放軍上將出任西部戰區司令員。之前有媒體報導指出，徐起零升任上將並擔任西部戰區司令員，主要的原因在於中印在拉達克（Ladakh）東部實際控制現狀的持續緊張關係，並且徐起零曾陪同習近平在今年7月前往西藏視察。

汪海江較徐起零而言，更具有戰功與西部戰區的經驗。汪海江本身曾參加中越戰爭，並曾任西藏軍區與新疆軍區司令員，且汪海江本身為四川人，正是西部戰區的一部份，不無因為地緣關係與熟稔西部戰區事務，進而擔任此一職務。

且這幾個月以來，中國面對阿富汗變局並需要強化中阿邊境安全，與依然存在來自印度挑戰，以及中印之間依存在的邊境緊張關係，西部戰區的重要性可見一斑。或許，穩固後院的安全，是解放軍西部軍區更替司令員的背後主要意涵。

（作者為實踐大學通識教育中心副教授）

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