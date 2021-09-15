8月底4艘解放軍艦艇進入美國阿留申群島經濟專屬區，美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」和「金博爾號」亦步亦趨，近距離監視。中國艦隊出現在此，不只是航行自由而已，更準備和美國爭奪地盤，迫使美國讓出西半部太平洋。

大陸第一隻腳踩進白令海，已經不是第一次，早在2015年9月，5艘軍艦進入阿拉斯加領海12海里，2017年7月天狼星偵察船也進入阿拉斯加領海。未來隨著美中兩國競爭自由航行愈熾，中國將加大到北方海域活動的頻率。

大陸海軍艦隊第二隻腳踩進了南太平洋。中國大陸在南太平洋挖了我許多邦交國，其目的就是要踏進南太平洋，而且非常用心的經營此區。南太平洋三個島弧中，第二島弧（密克羅尼西亞）幾乎變成了中國島弧。同時這裡也在海上絲路之上，日後中國艦隊必然到此巡視海上利益。

瀏覽世界地圖可以發現，中國的兩隻腳恰好踩在國際換日線南北兩端，而國際換日線就是未來美中勢力範圍的分界線，以東是美屬太平洋，以西是中屬太平洋。光只有艦隊到白令海巡視是不夠的，還必須在當地有基地，才能形成固定航線。白令海大致呈三角形，底部為由阿拉斯加半島與阿留申群島連接的1600公里的長弧所形成，東西最寬2400公里。

最有可能方式就是向俄羅斯租借島嶼，例如白令海峽中部的俄屬大代奧米德島（Diomede Island），該島無定居居民，建有氣象站。美屬小代奧米德島有愛斯基摩居民，兩島是亞洲和北美洲的分界線，也是俄美兩國分界線。

未來，如果中國租借大代奧米德島或附近的無人島礁，進行中國最擅長的種島，以及在北極圈還有許多無人島嶼，中國艦隊藉此進駐白令海甚至於北極圈，這可能是美國最大的噩夢了。

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