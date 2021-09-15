65歲以上老者7月份打完莫德納第一劑後已經超過10周至14周，至今仍等不到第2劑，造成204萬「莫德納孤兒」望穿秋水，苦苦哀嚎。衛福部長陳時中說「將近要等到」，這個｢將近｣是多久？究竟何時會到？再等下去藥劑是否會失效，打了第一劑等於白打，是否｢校正回歸｣重新來過？

為什麼別的國家可以拿到疫苗？因為人家有｢超前部署｣，台灣就算慢了，也可以加點油想辦法爭取，韓國可以派官員去美國坐鎮搶疫苗，台灣可以有民間團體親自去德國買疫苗，蔡政府做了什麼？駐外人員到底在幹什麼？只看到在跟國內民眾耍蹓打嘴砲，對爭取疫苗一點貢獻都沒有；國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮兩位大官跑去美國搞什麼駐美機構「正名」。事有輕重緩急，在這個節骨眼，有什麼事比疫苗更重要？不搞正事，老百姓的命都不如兩個字重要？

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民說，面對Delta病毒，第2劑覆蓋率絕對比第1劑重要，國外已經很多研究承認mRNA疫苗混打一樣有效，台灣目前BNT供應尚稱正常，為何不能開放混打，是不是非要等到外國疫苗都沒了、非逼著民眾打高端不可？陳時中始終無法給民眾一個交代，看來，莫德納孤兒喊破嗓子大概也沒什麼用。

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