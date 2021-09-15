後蔡英文時代，不管接續行政的執政者是誰，都要面臨的執政難題就是在一層一層的公務系統之下，有心之人可能會藉由操弄「資訊不對稱」，對一般民眾造成許多不便。這種分層之間的資訊落差，在這次疫情期間大家應該就已經很有感了。比方說中央政府有一套防疫措施，但地方政府又各自有盤算。疫苗統一由中央分配，但地方政府又常常認為中央不公平、大小眼等等。類似的情況會出現，雖然一開始的立意都是希望權力不要過度集中，而且適當分權給地方，在執行公務的時候可以比較靈活、比較有彈性，可是在實務上，反而就是因為層層傳遞的關係，多了許多模糊解釋的空間。在真正遇到問題需要解決的時候，也就容易出現資訊不對稱，以及有心之人刻意操弄的情況。

而且這樣的情況也不僅限於中央與地方之間的權力分配，從地方再分配到其他下轄單位，並且再授權到其他更小的地方自治體也是同理。而且不要以為這種所謂因「利益分配」而起的問題離自己很遠，因為有人的地方就有政治、有政治的地方就涉及權力與權利的分配，跟我們的生活是息息相關的。前一陣子偶然之間就在新北市花Ｘ新城的管委會幹部口中，聽到了如下的說法：政府單位和行政部門就是「大衙門」，那我們這種管委會就是「小衙門」。當然一切的規矩和辦法是大衙門怎麼說，我們就跟著做。不過具體上要怎麼執行，就是小衙門的權限了。

大衙門、小衙門這個說法雖然聽起來有點滑稽，卻也不失傳神。而且真的可以形容他們因人而治、因事而治的態度。就好比社區當中有一棟公寓Ｘ青樓，在兩個月前就被舉報違反《公寓大廈管理條例》第16條規定，被市府下令要限期改善。原來就是二十多年來，該棟大樓的多數住戶都在公共空間擺放鞋櫃、傘架、堆放私人雜物，管委會明明就知道住戶這麼做已經違反相關規定，卻也從來沒有勸導改善。美其名是與鄰為善、給人方便，但實際上就是沒有做好分內的管理工作。更有甚者，可能想要備而不用，到時候再搬出法條針對特定住戶管束。結果現在被更上級的政府單位要求改善，許多住戶覺得自己使用公共空間的「權益」受到侵犯，管委會也沒有宣導正確觀念，而是將責任推給向市府舉報的住戶，實在是很懂得小衙門的生存之道。

就像大家都知道的「上有政策，下有對策」，公務人員和公務機管普遍做事的態度大家也都清楚。以往類似的問題也只限於握有真正行政權力的公家單位，不過隨著現在講求行政體系分層、分權越來越觸及小老百姓生活的方方面面，未來公權力要怎麼確實執行、執行時又會遇到怎樣的阻礙、民眾獲得的資訊會不會有落差，都會是執政者有必要認真思考的問題。

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※