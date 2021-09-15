繼對內大力整頓之後，大陸對外也開始展現新作為，歸納這一連串的政策與行動，對內是追求「國強民富」，對外則是維持「和平、開放」。這不只是為北京冬季奧運會營造良好環境與氛圍，更是為明年中共二十大預作準備，讓習近平提交一份漂亮的成績單。

跨越中等收入陷阱

中共2022年秋天將召開第二十次代表大會，以目前情勢發展，大陸國家主席習近平極可能打破慣例繼續執政。中共剛剛慶祝百年黨慶，習近平同時也是帶領中國共產黨進入第2個百年的領導人，無論是維持中共一黨統治或是他第3任期的合法性，習近平都需要在二十大交出亮麗的成績單。

從交出成績單，甚至是第3任期起手式角度，就可以理解為何此時習近平進行內部整頓，首先擺在眼前的，就是要克服所謂「中等收入陷阱」。

中等收入陷阱經常發生在一些發展中國家，當國家經濟高速增長，在達到中等收入水平後，往往出現停滯現象。通常由於這些經濟體陷入在勞動力成本上漲和競爭力下降的困局中間，一方面缺乏與高技能創新的先進經濟體競爭的能力，另方面又無法與低工資的經濟體在生產廉價成品上競爭。

2020年大陸人均GDP連續兩年超過1萬美元，穩居中等收入國家行列。一般認為，只要一國人均超過1萬2535美元，就從中等收入國家進入到高收入國家，從而擺脫「中等收入陷阱」。目前大陸與高收入國家發展差距繼續縮小，只要稍加努力，預計在2025年應可達成。

但是新冠疫情在全球延燒仍是干擾因素，使大陸今年下半年經濟有放緩跡象，加上即將來到的人口老化問題，大陸能否擺脫中等收入陷阱仍是挑戰。

北京大學林毅夫指出，要跨越「中等收入陷阱」，靠的是收入水準的提高，收入水準的提高必須靠勞動生產率水準的提高，提高勞動生產率水準要靠技術不斷創新，產業不斷升級，這又必須依賴兩個制度安排，一個是「有效的市場」，一個是「有為的政府」。

從林毅夫的分析，我們可以理解，中共從共同富裕、跨越中等收入陷阱的目標出發，對具有壟斷性的大企業出手整頓，鼓勵專精新創的中小企業，就是希望維持市場效率，鼓勵技術升級。在教育上防止內捲，注重學生身心健康，鼓勵技職教育。在娛樂圈反對「飯圈」歪風，導正社會風氣。這些政策整頓歸納起來就是追求「國強民富」，來迎接中共的第2個百年。

亮麗成績單的條件

而追求國強民富仍需要和平穩定的國際環境，以及與主要經濟體之間的穩定發展，因此目前對外的大方向仍是維持和平與開放的原則。雖然對美國堅持「兩份清單」與「三條紅線」，但仍要維持鬥而不破的原則。日前美國因敗走阿富汗而蒙羞，大陸並沒有落井下石，也盡力維持阿富汗的穩定，對阿富汗當局抱持謹慎的態度。

日前，習近平接受美國總統拜登的通話，雙方同意管控分歧，限制衝突。習拜通話後，習近平致電德國總理梅克爾，同時王毅外長出訪越南、新加坡等國，維持國際政治環境的和平仍是主旋律。

在對外經貿方面也將維持開放原則，在完成簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）後，與中歐簽署《全面投資協定》是重要的對外經貿策略，後者雖因歐盟抵制新疆事件而暫緩生效，但大陸不改其志，將積極說服歐盟通過。大陸也展現加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的決心，希望進一步實現貿易自由化與區域經濟整合。中國加入CPTPP成為成員國，將為中國帶來巨大的經濟利益，也有助於倒逼大陸深化改革，構建開放型經濟新格局。

大陸追求國強民富以及和平開放，對於大陸自身及世界都會是機遇與挑戰。未來這一年隨著習近平對大陸的社會與黨內權力的掌控，完成政策目標應該可期，但國際局勢與兩岸關係必須理順。

拜登總統2022年將面臨期中選舉的壓力，也有理順內部問題的壓力，大陸對外「和平、開放」的政策展現越清楚，外部環境越安定，習近平成績單就會越亮麗。