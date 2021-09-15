308萬「莫德納孤兒」遲遲等不到第2劑，陳時中老神在在，還打啞謎般回應「不是說等不到，就現在還沒等到」。謎底揭曉，原來台灣疫苗政策可能再創全球先例─莫德納混打高端，難怪蔡政府派兩高官赴美，只搞正名不為疫苗。

南韓派官員到美國催貨莫德納，短短兩周內收到了815.2萬劑疫苗。陳時中先是唬弄國人「有必要任何作為都願意做」，繼而賣弄玄虛稱將近快要等到，其實指揮中心暗地裡積極幫滯銷的高端疫苗鋪路，人體試驗倫理委員會已通過莫德納混打高端疫苗計畫。

按混打計畫將找220名20至70歲打過第1劑莫德納民眾，進行隨機雙盲試驗，最快1個月後解盲。消息一傳出，許多第1劑堅持打莫德納的莫粉都快崩潰了，因9月底前等不到第2劑的308萬莫德納孤兒，10月過後要不要混打高端，將陷入天人交戰。

莫德納混打高端解盲結果會如何？陳時中依然賣關子，表示得視科學數據判斷，但依衛福部全球首創讓高端「免疫橋接」技術，取代3期試驗並通過緊急使用授權模式，可預判解盲結果一定有利混打高端。因此計畫還沒執行，就傳出混打有連貫性、反應輕及供貨無虞三大好處。

然而國際間目前混打疫苗模式，以AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗最成熟，全世界目前完全沒有mRNA與次單位蛋白疫苗混打試驗數據，台灣如果進行莫德納混打高端，將再創全球混打模式首例。

顯然莫德納孤兒如果沒得選擇，最後被迫不得不打高端，屆時蔡政府又可以大內宣提高第2劑覆蓋率，以遮掩其疫苗採購失職又失能。國人再次淪為高端試驗免費白老鼠，只能徒呼負負！