國民黨舉行黨主席選舉，張亞中參選已掀起了千層浪！但無論就意識型態、發展路線、派系人脈，乃至兩岸之間的和平與戰爭，不同候選人之間卻是多元分歧、莫衷一是。究竟如何才能解決藍營的困境？如何才能重整泛藍，奠定共主地位？猶待深思。

自從蔣經國總統辭世以來，30多年間，國民黨一直徘徊在本土與統一、親美與友陸、戰爭與和平、保守與激進之間，不斷出現爭執、疑懼、分裂與解組！而今，在藍營各黨派和政治勢力之間，遲未產生具備領導權威的共主，遑論整合人力資源，形成政治聯盟，爭取重返執政的契機。

為什麼會造成這樣的困境？如何才能解決這樣的難題？關鍵有四：

其一，必須釐清「中國性」與「本土性」。如果今後的定位是「台灣」而非「中國」國民黨，不再認同「一個中國」，也不以孫中山先生的「國家統一」為職志；接下來，一心一意臣服於美國霸權的指揮，選擇兩岸抗衡與去中國化，國民黨很快地就將失去藍營領袖地位；這也就是「親美、抗中、兩岸對峙」！反之，則是採行「友陸、和中、兩岸統合」路線。就當前中美抗爭情勢而言，此係無法迴避的抉擇，也很難走出第三條路線。

其二，必須認清自身的群眾基礎與階層屬性。今年初，美國民主黨拜登掌政後，立即推動「大政府」與「大基建」計畫，揚棄新自由主義，大幅度增加就業機會與社福支出，目的就是要掌握勞工階層和底層社會，並爭取白人藍領群眾的回歸！同樣的，國民黨若要重新執政，必須針對自身的群眾基礎進行細緻的分析，並決定核心的政策訴求，到底是針對勞工、農民、軍工教或資產階級？進一步，國民黨也應與其他政黨形成有利於己的區隔。

其三，建立新的組織型態與動員機制。過去國民黨擁有黨產、政府資源和基層組織，現在卻被民進黨藉「轉型正義」之名一再追殺，變成一窮二白！如果國民黨下定決心「穿草鞋」，則深根基層、重返校園，掌握罷免和公投等直接民主機制，發展草根式民主，未嘗不能挑戰民進黨一黨獨大的執政偏失。但關鍵在於，國民黨必須改變自上而下的集權式領導，積極建立以基層民意為依歸的動員機制。

其四，必須針對過去黨領導路線進行全盤深入檢討。從李登輝到馬英九，再從吳敦義到江啟臣，迄今仍未就領導階層失敗的原因進行認真的省察。但是，未經反省與改造，就不會有真正的進步，也無法整合泛藍、積極合作再出發！

而今，無論是國際情勢與兩岸關係都已發生巨變，近日拜登與習近平電話對談顯示，中美之間隨時可能擦槍走火！必須防杜從激烈競爭惡化而為武力對抗。換言之，台灣面對的安全威脅已經迫在眉睫了。在這樣的處境下，國民黨必須認清，兩岸是和是戰已無模糊空間，也不容騎牆式的徘徊。只有堅持和平、尊嚴、互惠，而非挑釁與對抗，這才是自由民主的正道！

（作者為中國文化大學教授）