2012年時任國家副主席的習近平訪問白宮，美國總統歐巴馬問習「如何看待中美關係？」習回答，中美應努力共同發展一種管控分歧、合作共贏的「新型態大國關係」。次年習近平正式接班國家主席，而美國歷任總統自歐巴馬以降，從未正式回應中方「新型大國關係」的說法。

2010年，中國GDP首度超越日本成為全球第二大經濟體，不過當時仍只占美國GDP的40%。時至今日，在中、美管控新冠疫情的差異表現下，中國GDP已躍升為美國的75%，在川普政府四年風狂雨驟的強力打壓下仍舊氣勢如虹，堅挺成長。反觀美國，即令拜登上台後針對國內提出諸多延宕已久的必要改革，包括更新基建、發展新能源產業、富人增稅、恢復基層醫保等關鍵性議題，然而在「美式民主」盤根錯節的黨派拉扯和利益糾葛的複雜生態下，無論誰上台，都已無法提出一套具操作性的「根治方案」了。美國國力從內部開始分裂和衰頹的大趨勢，在這種「政治綁架」之下可說已喪失了任何自我救贖的機會。

以這次阿富汗的狼狽撤軍為例，美國中情局、國防部和白宮國務卿下屬外交體系間的協調顯然大有問題，甚至透露出若干詭異的「扯後腿」味道。阿富汗撤軍是歐巴馬以來的既定政策，然而這次具體執行的單位和部門主管有無黨派偏倚的考量？有無政治競爭上的表態？實在令人玩味。眾所周知，美國共和黨素來和軍工團體、能源產業相濡以沫，民主黨則與媒體文化、華爾街金融交好；隨著競選旺季來臨，國際情勢再一次被用作國內鬥爭的小手段。這樣的政治體制，怎麼可能把國家真正長遠的利益擺在第一位？又如何與中共「一條鞭」的核心決策機制相抗衡？

在兩國綜合實力不斷拉近的現實條件下，美國應有自知之明：除非鋌而走險，不惜訴諸一戰，否則就應勇於承認自己國內各種破洞必須儘快予以搶救和修補，對內遏止軍工資本的無饜擴張，對外推動健康的戰略收縮。回頭來看，2012年習近平揭櫫的「新型大國關係」，十年之後，仍然是美國走出自己已然深陷的「修席底德陷阱」之外的一條光明大道。

（作者為前行政院政務委員）