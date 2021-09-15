走在三峽的老街上，一定有很多人跟我有著同樣的感受，台灣老街似乎跟興仁花園夜市一樣，以公版模式複製，隨便一塊地，任何一條街，只要套上公版，就成了當地老街與夜市的觀光推廣，看不見真實的歷史與地方人文特色。

小小的台灣是多元種族、多重歷史殖民的國家，北、中、南、東皆有著世界聞名的老街與夜市，如北部的九份老街就是國際觀光客來台旅遊必訪之地，九份金礦有日據時代台灣被殖民的痕跡，候孝賢的悲情城市，以九份及金瓜石為場景，描寫國民政府光復台灣初期，台灣省行政長官陳儀實行軍事戒嚴，鎮壓搜捕異議人士的事件，反映時代變遷及政權輪替所造成不可抹滅的衝突，探討台灣人的處境及身分認同的問題。

走訪老街同時，可以感受到不同時代背景的人、事、物，所遺留下的線索與足跡，體驗當地的人文風采與建築的獨特性，豈能是複製模式從甲地完全複製到乙地，如達摩臨終傳位所言「你只得到了我的骨」，卻不得精髓所在，獨特文化歷史與內涵是無法複製，不是三言兩語可以道盡。

地方文化特色在全球化的快速經濟發展同時，卻犧牲了體驗地方文化真實的機會，過去就有國外學者詹姆斯．吉爾摩（James H. Gilmore）與約瑟夫．派恩（B. Joseph Pine II）曾探討真實究竟是什麼？他們定義「真實」是後現代消費者心目中真實感意涵，以及企業該如何讓產物展現「真正的真實」。

管見以為「真實」是體現每個地方的後人所承繼前人的故事與文化，而非僅只消費者心中的真實感意涵，意涵是須通過五官感受與認知充實的，然「真正的真實」是不存在的，無論企業如何重建產物，而展現「真正的真實」也不能稱做「真正的真實」，僅能謂「後製的真實」；不論外界如何評價與加工重製，都無法真正走回過去的歷史氛圍中，只能通過足跡與陳述，產生認知而體會，體驗真實價值是經由內化而產出，再通過不斷驗證而接近真實，尤其在現今全球化科技發展下，真實更需要被查證考驗。

另一個例子是北京胡同，雖非外在公版模式複製，創造地方經濟發展，但卻是複製自由經濟發展的商業目的，而部份胡同毀壞殆盡。2010年中國政府提議拆除胡同和破舊四合院，並要求當地商戶和居民搬離。其不外乎都是出於商業目的，居民離開後，官方收回土地，通過出售或批租獲取巨大的收益。當然官方也希望產生更多旅遊業收入。但拆除重建後的樣貌，會是我們要的真實性嗎？在過度經濟開發之後，未來還能看到、聽到「門當戶對」與「東廂房、西廂房」的四合院典故嗎？

綜上所言，全球化發展好像也充滿著複製模式，一派以民主為口號，複製民主經驗，行資本掠奪行為；一派以一帶一路為策略，複製經濟發展經驗，行國家主義外宣，在啟動Ctrl+C與Ctrl+V當下，意識形態干擾原本應尊重的各國多元文化與民族認知價值，以及原始環境破壞。

全球化複製化所產生的市場與生活機制，如麥當勞速食改變義大利慢食；巴西為追上全球經濟發展砍伐雨林令氣候變遷加劇；到最近的新冠疫情從一國複製蔓延全球；以及美國退守阿富汗，長年打壓伊斯蘭教發展等，無一不是全球化複製下的後遺症，值得省思。

（作者為輔大學士後法律系、國立台灣師範大學休旅所）

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