人體對病毒的主要防禦是免疫力，細菌與真菌則是皮膚黏膜的阻擋。由於免疫力非常有效，病毒在流轉一段時間後，群體免疫出現就會迫使病毒經由點突變累積而變出變種病毒。所以病毒變種的原因就是「免疫逃脫」，這和細菌變種來自於抗生素是一樣的，都源自於最大的生存壓力。

變種病毒的最大特徵是「帳面上」的傳染力增加。因為出現在已有群體免疫的社區，變種的傳播速度肯定看似高於已被免疫壓制的原病毒。這就是Delta被稱為「大魔王」的原因，看到的傳染力增加一倍，而且逃脫出疫苗覆蓋。

變種病毒的另一特徵是毒力降低。因為小小的病毒身上只有個位數的基因，大伙齊心才能致病，一個基因突然變了怠工，整隻病毒的致病力與致死率都會下降。Delta在廣州流行時，重症比率10-12%，低於世界平均的18%。英美大流行也沒見加護病房及殯儀館滿載或超載。台灣Delta估計已進來一段時間，也沒見到重症報告，也沒在醫院篩出Delta肺炎。可見Delta在中外都是毒性大量降低的病毒，沒有魔力的病毒不能稱為「大魔王」。

另外一項Delta已經減毒的證據為高比例的上感症狀及較高較長的鼻咽採檢病毒量，都代表病毒已經偏向上呼吸道繁殖，根本就是個「大流感」。一般新冠肺炎病毒較少攻擊上呼吸道，多侵犯下呼吸道的傳統表現。指揮中心只要稍微改變篩查政策，開放醫療院所健保上感病患新冠篩查，甚至快篩就可充分篩出社區的隱藏感染病例。

台灣這一波的Delta疫情，不論中央給不給力，屏東跟新北防起來都還游刃有餘。應該歸功於社區已經有了一定比例的疫苗接種，雖然接種比例只將近一劑5成，但已能有效阻擋病毒的傳播。顯然一劑疫苗的廣覆蓋已充分發揮作用，再配上傳統公衛手法就能有效控制。指揮中心沒有看清整個疫情的事實，企圖以疫苗覆蓋70-80%再來談社區解封的說法，是明顯在冷氣房裡做的決定，在探出頭吸了新鮮空氣後，就很快的順從蘇揆的建議髮夾彎了。指揮中心還真的不食人間煙火。

Delta是新冠病毒流感化的里程碑，他的前輩變種病毒，沒有一個有如此高的上呼吸道表現。2019年之前冠狀病毒共有6種，4種是上呼吸道病毒，會表現出類流感，但流感快篩陰性。另兩種為SARS與MERS，為下呼吸道病毒。2020年又加了新冠肺炎病毒，屬下呼吸道病毒。現在Delta病毒向舊的上呼吸道冠狀病毒方向挪移是很正常的趨勢。

這樣的趨勢有點像2009年的新型流感，到了2010年後就下架成季節性流感，也排除在法定傳染病之外。Delta應該夠格等同季節性流感，傳染力增加，死亡率降低。若沒列在一五類法傳內，中央流行疫情指揮中心就不能成立，防疫責任回歸地方自治，由地方政府衛生局全權負責，現在地方衛生局都很優秀，明天絕對會更好。中央不支援地方，成天「五漢廢言」鬧國際笑話的場景也就不復再現。

（作者為中華民國防疫學會理事長）