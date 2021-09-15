此次國民黨黨主席競選儘管因為張亞中被送考紀會處理模糊了焦點，但是，其中有關兩岸論述爭論及權力繼承是否產生真正「世代交替」，還是大家最為關注的地方。

身為國民黨青壯派的現任黨主席江啟臣是否能完成「世代交替」，或者是承繼元老派路線的朱立倫重新掌握黨權，甚至是由網路聲量支持度極高孫文學校總校長張亞中異軍突起，至於前彰化縣長卓伯源參選所掀起政治漩渦似乎較為有限。然則黨主席是否具有領導力帶領國民黨從谷底中再攀爬，這皆攸關未來國民黨路線、黨務發展及2022年地方選舉及2024年總統選舉。

江朱張卓主張回歸「九二共識」

在江朱張卓四位候選人中兩岸論述有一共同點，皆提出回歸「九二共識」或「深化九二共識」主張，其中數位候選人皆回歸到「九二共識、一中各表」。堅定再度以「九二共識」與民進黨政府競爭，爭奪兩岸路線的話語權及主導權。

可以說，「九二共識」再度成為國民黨主席競選共同政見，這說明國民黨不再憂譏畏讒，而是旗幟鮮明倡議「九二共識」，這固然顯示先前黨內青壯派主張「過時論」、「揚棄論」及「歷史貢獻論」不再是爭議焦點，避免給予競爭對手黨見縫插針的機會。

主要參選者朱、江論述看似皆延續馬英九的兩岸路線及政策，尤其江啟臣在選前再重新倡議馬英九「新三不政策」，即「不統、不獨、不武」。但朱立倫對「九二共識」並沒有給予太多闡述，提出應從「求同存異」走向「求同尊異」，刻意保持兩岸論述具體內涵的模糊性。

至於江啟臣則提出「基於中華民國憲法的九二共識」，強調沒有中華民國就沒有「九二共識」，朱立倫所強調更傾向「互不承認主權、互不否認治權」的馬英九路線。從兩岸論述之模糊化及偏向大陸取向來說，朱會批判江恐成為「小綠」，其來有自。

此外，江啟臣更多強調正視中華民國存在。尤其江啟臣為取得元老派支持也強調的馬英九主張「不統」，在馬英九卸任後已為大陸學界所批判。而江啟臣更直言兩岸前途不是任何人說了算，在台灣起碼內部要有共識，提出國民黨可以成立「兩岸和平發展委員會」，啟動兩岸前途的「國是論壇」，透過跨黨派、跨領域、跨世代來討論兩岸的未來。至於兩岸未來的發展，包括統、獨或第三條路等，可以有更多想像空間。這也顯示江啟臣的兩岸路線欠缺統合願景。

仔細檢視，朱江兩岸論述取向在兩岸路線還是存在差異。朱兩岸論述傾向大陸取向，江則偏向台灣取向論述；朱認為對「九二共識」不要再加新語詞，對兩岸統合並未加以闡述，也是刻意保持模糊性；但江以「憲法九二」等同「九二共識」，前者是「有意識清晰」，後者是「創造性模糊」，大陸當局承認及接受「九二共識」即在於其模糊性。而「憲法九二」恐不易為對岸所接受，既往民進黨領導人中曾有「憲法一中」或「憲法各表」主張，皆未被接收，更遑論「憲法九二」。

張亞中「紅統」主張遭追殺

從深藍選民政策取向來看，朱、江兩岸路線過於保守，開創力不足，甚至流於形式化。四位候選人的政治實力，除朱、江較受黨內不同世代及地方派系支持力拚外，餘張亞中及卓伯源其政治實力略顯薄弱。

然而張亞中本身因為是大學教授，主張兩岸統合論、一中三憲，尤其在此次選舉中幾乎是唯一提出簽署「兩岸和平備忘錄」，雖然還不是如以前主席馬英九、洪秀柱倡議簽署「兩岸和平協議」，相較以往雖較為倒退，但在兩岸兵凶戰危的情勢下，此時提出亦頗受深藍及中間選民所支持。

這種讓深藍叫好又叫座的「紅統」大陸取向之兩岸論述，在張亞中有理有據的陳述之下，在電視辯論中形成了亮眼之作，讓張亞中的聲望在辯論之後一下子竄高，讓他成為「國民黨公敵」，張亞中能否逃過國民黨當權者的追殺，還得看後續發展。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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