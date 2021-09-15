國民黨真是不怕事多、不怕事亂、不怕事臭。一個黨主席選舉，可以選到明明是裁判之一的選監委員會跳進來自己玩；最終的結果就是玩爛、玩死國民黨。

選監委員會決議把黨主席候選人之一的張亞中以違反國民黨黨章第37條的規定，移送考紀會。這個「移送」的兩大罪狀：本票一事，洪秀柱前主席已經講得清清楚楚，並且還感謝了張亞中此前的協助；而朱立倫一案，就真是搞笑了！這還真讓人搞不清楚了，國民黨黨章的第37條的哪一款還不讓人講真話了？朱立倫在當年維基解密檔案中被爆料的事，是國內所有大媒體都已經公開的，這樣都不准人講？這還是國民黨嗎？選監委員會這是要想進場替哪一個候選人護航？

如果張亞中是說謊，那根本就直接告毀謗了；還用得著以選監委員會移送？如果移送，那絕對是有陰謀！可以很清楚的這樣推斷，這必定是江啟臣的人幹的；因為把這件事鬧大，先把朱立倫搞臭；再利用37條移送，把張亞中做掉；於是大家都搞死了，江啟臣可以躺著選上黨主席。

也可以推斷，這一定是朱立倫的人幹的；因為這樣，可以打出哀兵牌，把情勢後來看漲的張亞中幹掉；再以目前已領先的姿態衝到終點。

更可以推斷，這當然是張亞中的人幹的，因為這可以形塑出他是一個硬漢，可以不懼對抗黨內權貴，清洗國民黨的歪風；這完全符合張亞中的性格。

於是國民黨內的三大候選人，人人都可能是嫌犯；於是國民黨內奮起內戰，內鬥不已，高潮不斷。

但其實最大的可能是：民進黨派來臥底的人搞的。因為這不但在國民黨內引爆新一波內鬥，更可以利用移送張亞中，把事情搞大，先是鬥臭朱立倫，再利用黨機器把張亞中弄垮，然後再用陰謀論，搞死江啟臣！最重要的是，這可以充分顯示國民黨內是不講實話的，講實話是不可以的，所以國民黨不過是跟民進黨一樣而已；而且國民黨更狠，誰說實話就移送誰。這不是要搞倒國民黨而來嗎？於是在人民的驚疑聲中，最終國民黨轟然坍塌！

所以移送這個點子，不論是哪個豬頭幹的，都不只是二桃殺三士，而是一桃殺三個，再附帶送上一個國民黨。哀哉，國民黨！

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