有媒體報導《斯卡羅》外傳，說原著作者陳耀昌教授發現蔡英文總統有排灣族原住民血統。

這個報導很有意思，幫蔡總統尋根。相關報導指出，蔡總統的祖籍廣東梅縣，祖父蔡招來、祖母郭專，郭專母親是原住民璦玎。如果這是蔡總統唯一的原住民血統來源，而郭專女士有全部原住民血統，則蔡總統有1/4原住民血統，有3/4漢人血統；如果郭女士有一半原住民血統，則蔡總統有1/8原住民血統，7/8漢人血統。

我的祖先300年前也來自廣東梅縣，硬攀關係也算老鄉。從日治時代的戶籍資料，可以追溯祖先到1850年，相信蔡總統的戶籍資料也可以完整呈現血統。日治時期戶籍在種族欄中，已經註明是否具有原住民身分，「熟」是指平埔族、「生」是指高山族。

台灣漢人跟原住民的人口是一項很有趣的議題。根據第一任台灣府知府蔣毓英修纂的《台灣府志》，推估明鄭時期台灣已有漢人11萬6665 人；但是到了西元1685年漢人反而只剩下3萬0229人，包括男子1萬6274人、婦女1萬3955人，再加上小孩，漢人數量已接近轄下原住民大約4萬人（清廷管不到的原住民，當然沒有納入計算）。到了嘉慶16年（西元1811年），漢人有194萬4737人；又過80多年，台灣在割讓前已有漢人254萬5731人。

一直到日治時期的明治38年、西元1905年，台灣才第1次進行人口普查，漢人有289萬0486人，原住民有15萬9627人，其中熟蕃4萬6432人，生蕃11萬3195人（蕃為日本當時對原住民的稱呼）。到了西元1943年，漢人已經有591萬0328人，原住民有39萬6674人，其中，熟蕃（平埔族）有6萬2119人，高砂族（山地原住民）則有16萬1961人。日治時期，漢人跟原住民都增加1倍。

日治時期戶口調查相當認真，總督府官房調查課在昭和3年、西元1928年編成的《台灣在籍漢民族鄉貫別調查》顯示，在台漢人中，泉州人占44.8%，漳州人占35.2%，客家人占15.6%。這是非常珍貴的族群調查數據。

漢人移入的數量在清朝大幅增加，有一個重要的歷史背景，就是中國出現人口的爆炸性增長，從康熙20年（1681）的人口大約有1億人，到了乾隆60年（1795）的人口已經超過2億人，再到道光13年（1833），人口又增加1倍，已經超過了4億人（道光年間成長到4.5億人，後來發生太平天國等內亂，人口大量減少，中華民國成立時的人口大約3.4億人）。

尋根很有意義，但是一定要真實呈現，避免扭曲，絕不能認錯祖先。台灣人有多少比例具有原住民血脈，除了戶籍謄本等文史考證，最科學的方法，還包括了驗DNA。建議多管齊下，尤其多多鼓勵嚴謹的DNA研究，讓科學說話。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作者）