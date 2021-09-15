勞保局。（本報資料照片）

根據最近一次的精算報告，勞保將在5年以後破產，也就是用以前累積的基金，來貼補每一年入不敷出的情況，年復一年，基金持續耗損，5年後將全部用完，勞保無錢可發。

根據這份報告，勞保的給付在107年時，包含生育、傷病、失能、死亡以及老年在內的5項給付，加起來等於一年3890億；到了今年，已經增加到4774億。但由於人口老化和少子化，勞保的保費收入從107年到今年，只增加了370億左右，所以必須不斷從過去累積的基金，去貼收入不夠的部分。預估今年勞保基金期末餘額剩下6230億，到了後年剩4445億，而到了114年只剩1114億，而於115年開始由正轉為負830億，等同破產。

如果政府每年撥預算來補不足部分，其累積速度將十分驚人。預估115年補貼830億，累積補貼到了120年就會達到1兆7000多億，到了125年會達到4兆4000多億。

政府曾經在多年前組成年金改革委員會，就軍、公、教、政務人員、勞工的年金制度進行診斷，並提出改革建議。後來前面四個都動手了，唯獨勞工，明明有建議報告，而且已經送行政院，精算報告也把它列為未來的可能情境之一，但到目前為止還是沒有動靜。

政府不敢動，不表示情況沒有惡化。美國前副總統高爾曾說：全球暖化是一個我們不方便面對的真相，勞保即將破產則是執政者不敢面對的真相。但是這個真相攸關每一位在職勞工以及已經退休勞工的權益，也關係國家財政體系的長期負擔能力，愈晚處理，其困難度就愈大，最終羊毛會出在羊身上。

基本的問題在於，人口老化和少子化，會導致勞保的支出快速增加，但保費收入的增加趨緩，甚至從122年開始逐年減少。在此同時，基於同樣的原因，納稅的人數也會逐年下降。對於現在的年輕人而言，不是他們未來拿不到老年年金，就是由政府編預算補貼，而政府補貼的最後來源，不論是稅收或舉債，最後還是他們要負擔。

國家財政也好，勞保財務也好，聽起來很複雜，但基本原理跟家庭一樣：如果每年的收入不足以支付支出，就必須吃老本，而老本全部吃完了，就是破產。更可怕的是，預估的勞保破產年度還有可能會提前。比如以103年底為基準的精算報告，預估首次基金累積餘額出現負值的年度為116年；但到了以106年底為基準的精算報告，這個日期提前到了115年。

根據法令，每3年要提出一次精算報告，以109年底為基準的報告正在製作中，根據過去的經驗，今年年底會完成，並於明年年初公布。在這份最新的報告中，破產年度是否又會提前，會是個很大的擔憂。

問題的根本癥結在於目前的勞保制度，其架構為「確定給付制」，而其收支方式為隨收隨付（pay as you go）。所有採取這種制度的國家，剛開始實施時所有人都非常高興，但一旦發生少子化和人口老化，就會發現這個制度無法繼續支撐下去。很多實施這種年金的國家包括瑞典、英國、德國，開發中國家例如智利，後來都不得不進行痛苦的年金改革。做的大方向就是把年金分成不同階層，最底層是基本保障，再往上用其他社會保險制度及私人保險一層層疊上去。但是不管有多少層，基本的精神就是除了底層最低保障外，都必須往「確定提撥制」移動。在後者之下，任一人所領的退休年金，就是過去歷年的累積提撥及其產生的投資收益而來，別人拿不走，但也不會增加，一如目前勞保以外的「勞退」制度。

但是要做這種轉型非常困難，過程中通常必須出現兩件事，一是政府找到特別的財源，來解決整個體系的破口問題，二是即便如此，通常必須配合給付的降低或是費率的增加，前者並溯及既往。這條路很痛苦，也不容易，但正因為如此，更應該早日積極面對，不能逃避。勞保改革，今天不做，明天會後悔；今年不做，明年會後悔。（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授，前行政院政務委員）