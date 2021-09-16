遼瀋戰役，是中共東北野戰軍自1948年9月12日至11月2日，由進行錦州戰役，而至占據瀋陽的戰役。共殲國軍47萬2千餘人，中共據有東北全境。11月9日，部分國軍由葫蘆島以運輸艦隻44艘運出，共計13萬7千餘名。原出關之30萬精銳皆墨。

東北共軍自3月間結束冬季攻勢以後，曾兩次準備攻取長春，最後還是因恐長春城堅難下，放棄攻長計畫。因此也使中共東北全軍獲得了5個月的大休整，野戰軍充實到了61萬人，士氣旺盛。

蔣介石於7月間，在南京召集國防部長何應欽、參謀總長顧祝同、東北「勦匪」總司令衛立煌等，研討放棄東北方針與撤退部署問題，衛又藉詞不撤，謂東北我軍已恢復其戰力與精神，而瀋陽獨立守備計畫，亦已達成，除長春國軍糧煤不濟外，並無其他顧慮。對於試圖打通錦瀋路，衛以為此時士氣與將領心理，絕不可能，若責其固守瀋陽，則有把握。於是決定暫時固守瀋陽，限於3個月內積極整頓補充，恢復戰力，待命出擊。而長春守軍，務令其相機撤至瀋陽。

蔣似猶豫不決，搖擺不定，其自記曰：

余（蔣）以為只要瀋陽糧煤可以自給無虞，則不如准其固守待時，而不必急令其出擊，打通錦瀋路也。只要瀋陽能固守不失，整補戰力，則東北共匪決不敢進擾華北，故令其堅守。

9月12日，遼瀋戰役開始，衛立煌於24日自瀋赴京向蔣面陳，謂共軍林彪於9月初以5個縱隊置於彰武、新立屯地區，阻我瀋陽守軍出擊，另於12日以四個縱隊及一個師向義縣、錦西、綏中、榆關北寧路延線進犯，企圖孤立我兩錦（錦西、錦州），我軍堵擊，已揭開遼西大戰序幕。

國軍方面，東北由衛立煌指揮的5個兵團，共約50萬人，其中由副總司令兼錦州指揮所主任范漢傑統率的第6兵團盧浚泉第93軍（軍長盛家興），沈向奎的新八軍，集中於錦州，閔漢騫的第54軍任錦西、葫蘆島地區的守備。另空運第79師兩個團，錦州總計兵力不足6個師。

蔣於9月30日飛臨北平，與華北「勦匪」總司令傅作義研商，先調獨立第95師運葫蘆島，再續運駐秦榆之新五軍（後改番號第86軍）兩師，增強錦葫兵力。繼又增調第62軍、第92軍（一個師）、第39軍，加入援錦東進兵團，由第17兵團司令侯鏡如指揮。是役國方投入的兵力共有5個兵團，10個軍，33個師，連同地方團隊共約60萬人。

時徐永昌隨蔣赴北平，向蔣建議長春早撤為宜，蔣云撤歸瀋陽為佳。徐以為甚難；如撤熱河，必有幾分可得，尤其在我自動撤出，軍事物資得以自如處置。並建議此時敵決不虞瀋陽國軍之傾巢而出，逕救錦州。果將錦敵擊潰，再回瀋陽，亦無不可。否則屯集錦葫之線，以保衛華北，最為上策，蔣是之。

10月2日，蔣到瀋陽，召開軍事會議，聽取各軍長、師長作戰意見，彼等以打通營口為目的，而不敢向彰武、新立屯取攻勢之出擊。蔣力斥其非當，謂此一戰略，不合勦共原則。堅決主張如欲解救遼西，非以主力向彰武、新立屯出擊不可。並告以華北方面已增調四個師至錦葫增援，諸將領始默然而無異議也。

林彪、毛澤東。（中時報系檔案照片）

是時義縣、興城、綏中不守，瀋陽、錦州孤危益甚。蔣指示向北之彰武、新立屯出擊，距離錦州益遠，卻給毛澤東以可乘之機，使林彪全力攻錦而無後顧之憂。

共軍林彪鑒於錦葫國軍兵力加強，攻錦猶豫不定，擬先攻長春，因向其中央軍委請示云：第一，估計攻錦時，守敵8個師，雖戰力不強，但亦須相當時間才能解決，錦州能迅速攻下，仍以攻之為宜。第二，長春之敵，數月來經我圍困，我已收容逃兵1萬8千人左右，士氣必甚低，故目前如攻長春，把握大為增加。毛的指示是：你們利用長春之敵尚未出動，瀋陽之敵不敢單獨援錦的目前緊急時機，集中主力迅速攻下錦州，林即以兩個縱隊和兩個獨立師對付錦西、葫蘆島之敵，以6個縱隊攻錦州，以四個縱隊對付瀋陽援錦之敵，以9個獨立師對付長春之敵。

蔣於10月3日離瀋回平，5日上午赴塘沽，乘重慶號軍艦赴葫蘆島，6日晨抵達。徐永昌及海軍總司令桂永清隨行。下午蔣至第54軍闕漢騫軍部，召集團長以上軍官訓話並合照，且與被圍錦州的范漢傑通電話。回艦又召集師長以上到艦上聚餐，說明此次戰役之重大意義，不僅解錦州之圍，並須會瀋陽之師，聚殲頑敵，故自天津調來第92軍、第62軍，以及獨立第95師，計6個師，悉集此一地帶，即為成功此一攻勢。語多興奮與勗勉。

7日，艦上閒話，桂永清屢言軍無鬥志，葫、錦間不通，僅20餘公里，敵勢不大，增第62軍即可辦，何須再增4個師之眾力可通耶？蓋蔣之意，在接出瀋陽軍隊，桂則認為無望。午近11時，蔣約徐永昌談話，問曰：日昨你看怎樣？徐知其即指錦瀋軍事也。答曰：照昨日總統（蔣）訓話之懇切勉勵，軍官之精神尚旺，第一步打通錦葫之線，可能達到；若云第二步企圖（按：指會瀋陽之師聚殲頑敵），則難言矣。蔣聞言即坐起，連謂怎麼講？徐即曰：軍隊無鬥志，在上者經商，其次吃空額，其下離心離德，如此軍隊尚何言戰。蔣問言所由來，徐答言者殊夥；最近艦中桂永清即言之。蔣無言，顧而呼曰：端飯。才11時半也，又責窗欞之何啟開，面色殊不豫，飯未竟而去。

蔣對桂永清頗為不悅，見「艦（重慶號）污濁零亂，…深為痛惜，嚴斥桂永清負責改正，惜乎！所部更無海軍人才，而彼（桂）以陸軍將領來帶海軍，不知負責學習，亦不知海軍之常識，想念國事，不勝憂悶之至。」

7日下午回塘沽，乘火車返平，車過廊坊，徐再語蔣，謂早間之事無結果，擬再竟其意，蔣笑詢如何，徐謂總統如謂必有把握，余（徐）為過慮，否則似宜亟謀補救之方。蔣問如何補救，徐即請以李文易侯鏡如（第17兵團司令，指揮東進援錦），指揮上或較有力。蔣謂李不能離平，徐則請蔣再至瀋陽、葫蘆島督師。蔣謂瀋陽之兵力已出，徐謂亦然，或不時於空中視察指導，如此庶收效較宏。蔣曰我上海還有事，那麼我明日便不走了。徐答以此須總統酌其輕重矣。

有謂蔣去上海，因蔣經國在上海督導經濟「打虎」，嚴辦孔祥熙之子孔令侃投機買賣囤積物資。應夫人之請，而往救之也。蔣抵滬後，蔣經國面陳管制詳情。蓋談孔令侃之事，蔣慨然曰：「孔令侃揚子公司囤積一事，尚無確鑿明據，而反動派即借題發揮，強欲陷之於罪。」顯為孔令侃脫罪而救之也。

未久，蔣氏見到孔令侃囤積各貨清單，為之痛憤不已。其在上海所經營之揚子公司，曾囤積大批物資，匿而不報。旋又潛赴美國，逃避刑責。致引起一般人民之不滿。前次蔣氏救之，顯受蒙蔽也。

瀋陽之師，由廖耀湘第九兵團統率5個軍（新一、新三、新六、第49及第70軍），組成西進援錦兵團，遲至10月8日始向彰武進攻，行動亦復遲緩。這個漏洞卻被毛澤東抓到了，他指示林彪等說：

瀋敵進占彰武置於無用之地，表示衛立煌想用取巧方法，引我回援，借此以解錦州之圍，不敢直援錦州，避免遠出被殲之危險。錦州都是雜牌，即使被殲亦不痛心。

在毛的指示下，林彪加緊攻錦。10月9日至13日掃清錦州外圍，14日對錦州總攻擊，經過31個小時激戰。於15日下午全殲守軍，俘東北剿總副總司令范漢傑及兵團司令盧浚泉以下官兵近9萬人。

東進援錦兵團自9日起連日向錦州進攻，被阻於塔山（北距錦州約40公里，南距錦西約10公里），激戰多日，未能進展，而錦州失陷。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】