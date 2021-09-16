「台灣終將與大陸漸行漸遠」，直到最近都有人以此來形容兩岸關係。漸行漸遠不是指現實距離，而是指兩岸百姓的心理距離。這話放在今日兩岸關係下，有一部分是對的。

但若辯證地看，真是漸行漸遠嗎？

漸行漸遠證據不少，比如台灣政府在國際政治上「站隊美國」，讓大陸民眾看得氣呼呼，這是其一。

若從另一個層面來看，近兩年的台灣熱門新聞，圍繞著的都是「中國」，就連台灣政府自己也成天繞著這兩個字打轉。兩岸政治對立，諷刺地造成了另一種「兩岸無時差」現象。

大陸政府說「整頓娛樂圈」，台灣網民立刻跟著微博網民一起「吃瓜」；大陸喊共同富裕，騰訊、阿里巴巴等大陸企業一有動作，隔海相望的台灣人也跟風看戲。

別說二十年前，就算十年前，誰管大陸怎麼整頓企業？若兩岸注定漸行漸遠，最終彼此都是陌生人，那誰稀罕「陌生人」在幹什麼？

台灣過去看對岸，多以「看看陸客又吐痰」等為報導角度，獵奇有餘、專業不足。而今看對岸，雖仍是以「未來充滿變數」為基調，然而在政治、經濟、社會民情層面都有更深入、更廣泛、更專業的探討。

對於「中國」二字雖充斥小情緒，但更有「跟自己往後命運相關」之體認。

台灣看大陸政治的變與不變

台灣人論起大陸政治或大陸政府，確實有一種「下意識反應」。這種下意識的情緒反射短期內無法改變。

比如講起大陸改革開放後的經濟成就，在肯定的同時也會立刻說「加大了貧富差距、富者越富」。

台灣民間對於大陸政府的執政能力是肯定的，也明白同樣的問題亦會出現在選舉制度的地方，但論起大陸政治第一時間的「反射」往往是「對，他們大陸在這方面做得不錯，但大陸政府一定如何如何」。

比如反腐，若其他與台灣同樣制度的國家這樣做，人們不會有更多聯想，但換到中國大陸情況就不同。

台灣走的發展模式與大陸不同，在對大陸政治的認知上有非常深的成見，但隨著時代發展，這種「成見之牆」近年越來越容易被打破。

比如在新冠疫情的防控中，一開始大陸控制住疫情、陸續「解封」之時，有不小的聲音質疑「那是因為大陸政府封鎖負面消息」，但接下來有年輕人發現自己在大陸的朋友曬出旅遊照、網路上各種消息也再再證實了事情並非台灣所想像的，人們才「被迫」接受現實：好啦，大陸確實控制住了疫情。

台灣對大陸政府仍有許多負面想像，這從過去到現在難以改變。

然而近年兩岸自媒體蓬勃發展，台灣年輕人看微博和Ｂ站，大陸視頻主也將視頻放上Youtube，與此同時由於台海議題熱度上升。相比過去，對於「大陸在做什麼」，台灣的一問三不知，如今台灣社會非常快速地接收到「對岸要整改娛樂圈」、「對岸在推共同富裕」這類資訊。

台灣與大陸的共同民情

承上，台灣與大陸有不同發展道路，因此台灣對於「中國特色社會主義」多有不解或質疑。兩岸談起政治，看似水火不容，談無可談。

然而真是如此？

以近期大陸在探討的「共同富裕」為例，台灣第一時間看到這個新聞，多以「看看，在大陸，大企業得交錢保命」、「政府要你交錢、你就得交」為角度評論。

然而，呼籲資本將一定金額撥出，承擔起社會責任，為消除貧富差距做出貢獻，這在台灣同樣是民之所願。直白點說，如果今天台灣政府有魄力做出「讓企業回饋社會」的決策，不論藍綠，百姓叫好。

「公平正義」是台灣長久以來的重要議題，九零年代台灣有針對高房價的抗爭，馬政府時期年輕人因為「兩岸貿易下資本賺了大把鈔票，卻沒有惠及民眾」而感到憤怒。

台灣雖為資本主義社會，卻有非常濃厚的「財富分配應公正」思維，更期望政府在其中能發揮效力。

然而矛盾的是，台灣也常將資本主義、自由市場掛在嘴邊，於是一方面高舉「市場自由發展」、嘲諷大陸「手伸太長」；另一方面又會痛批政府「怎麼不做事」、「為什麼企業賺錢，人民卻越來越血汗」。

民之所願，放眼兩岸根本沒有不同：企業因為經濟發展而獲利，經濟果實能惠及民眾。

然而當大陸政府出手，台灣網民會驚呼「天哪阿里巴巴真慘」，卻忘記了台灣自身並非沒有同樣的問題及願望。這是在看待大陸時下意識的情緒反射。

台灣與大陸有共同民情，只是對於「大陸政府」仍有過多想像。

對大陸政治的未來想像

在往後很長一段時間，兩岸政府相互放話、你來我往，只會越來越多。但台灣民意對大陸的態度會是極其複雜的。

有第一時間負面的情緒反射，但因為台海局勢，又不得不關注「到底大陸政府在搞什麼」。在表面上及政治正確上，「靠近美國」是普遍認知，但對於大陸的變化也會格外留意。

短期內台灣對於大陸推的一些政策不以為意或嘲諷，但更可能的是，當前台灣不小的一批人嘴上不說，正在暗自關注大陸政府如何應對現實問題：貧富差距、經濟發展放緩、整頓資本的結果等等。

這樣的「關注」可能是想挑大陸的錯處，也可能是在觀察這套發展模式，能否解決「西方模式」未解決之問題？（郭雪筠/台北女孩）

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