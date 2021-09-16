15日下午1點半，民眾的手機應該都收到了「飛彈空襲警報測試」或「萬安演習警報」簡訊。蘇貞昌院長在臉書表示，這是年度的「軍民聯合防空萬安44號演習」，為了避免群聚，演習「不實施人車管制」，維持正常作息就好。

按往常的演習，人車都會受到管制，大都市裡的各個街道空空蕩蕩。這次的演習欠缺了真實感，民眾的確是如政府官員所強調的「免緊張、免驚惶」。大家心知肚明，如果飛彈或敵機來襲，絕對不是日本或菲律賓，而是中共的解放軍。試想，如果那一天真的是飛彈或敵機來襲，會是甚麼情況？

一旦戰事爆發，蔡總統及高官們可以在憲兵鐵衛隊的保護之下，迅速奔向衡山指揮所的地下碉堡，有外國護照的有錢人紛紛前往機場；而大部分既可憐又無辜的老百姓將無處可逃。台灣地窄人稠，人口住宅集中；當飛彈在各地落下，煙硝四起，砲聲隆隆；各地超市關門，民生用品缺乏；醫院裡擠滿傷患，哀鴻遍野。

在台灣因為大家認為戰爭離我們很遠且不會發生，也才會有一些年輕人說「萬一共軍來襲，願意上戰場」。然而小時候就聽過歷經戰亂的長輩常說，「當空警報一響，各處砲聲隆隆，有些人嚇得兩腿發軟，走不動路，而且褲子都尿濕了」。這不是現在台灣的人民所能體會。

有專家指出，共軍武力侵台，並不一定會先使用飛彈攻擊。大家以為「中共軍機及軍艦繞台是繞假的嗎」？台灣各港口外以軍艦封鎖，中共將台灣上空宣布為「禁航區」，機場進出停擺，長期足可斷掉台灣的經濟命脈。共軍可以不用犧牲一兵一卒，逼迫台灣投降！

這絕非危言聳聽，大家都看過戰爭影片，可以體會其慘烈景況。不過也真的不必過於緊張，只要能夠不改變台灣現狀，不跨越紅線，亦即宣布法律上的獨立，北京當不致傷害同是中國人的骨肉同胞。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※