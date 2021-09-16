如果真有武統戰爭，解放軍會打擊機場還是戰機？以解放軍現有武器包括火箭彈、射程達900公里的東風-15導彈和射程達1200公里的東風-16導彈，均可配備攻擊機場跑道的鑽地子母（集束）彈頭。

解放軍的鑽地子母彈落在跑道上，可以散播大約數千枚子彈，能讓國軍在一周之內都無法修復跑道，因為鑽地子母彈不僅僅在跑道上炸出一個坑，還會讓周圍混凝土隆起，若加上延時引爆，將使修復工作變得非常困難。

炸出一個坑還可以修復，使用大型機具、快乾水泥、預製鋼板即可，美軍最快可在4小時之內修復被毀的跑道。但若讓周圍混凝土隆起、甚至於延時引爆，表示跑道基本結構已被破壞，不是短時間之內可以修復的，國軍就是根據這個邏輯演練佳冬戰備道起降。

我們換位思考：如果你是解放軍，你會摧毀機場跑道、還是摧毀戰機？別忘了，你還要準備運輸機裝卸載武統戰爭所需一切戰爭機器與資源！同樣的情形也適用海軍：解放軍會摧毀港口、還是摧毀軍艦？

答案顯而易見，解放軍當然不會摧毀機場或是港口，因為武統戰爭一旦開打，他們也要使用這些場所。如今毀了機場與港口，日後怎麼卸載後續部隊？解放軍可以徵用10艘左右的滾裝船，每艘船可以運載一個旅的兵力（含車輛與裝備），至少在北中南三個方向都必須要有港口接待這些船，機場也是一樣。

戰艦與戰機都具有攻擊能力，寧可多浪費一些導彈，也要殲滅戰艦與戰機。港口與機場要留給解放軍自己用。

回頭看看戰備道起降，可以看出國軍準備實在不充分：戰備道附近沒有準備停放飛機降落的停機坪、沒有修護區、沒有彈藥庫、沒有塔臺、沒有油料庫等等，至少也要規劃幾個象徵性的停機位置。

要搞好演習，國軍得做好基本功才行，特別是在認定敵軍打擊目標方面，搞錯了對象也就搞錯了防禦方法。

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