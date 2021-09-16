據統計，現在有 200-250 萬人在等接種第二劑莫德納，癡癡地等，很大一部分已經超過 10 週了，包括我這個 1956 年底出生最年輕的第九類。中央疫情指揮中心似乎也莫可奈何，只能等待這200多萬人逐漸曝露在未知的危險當中。其實只要懂得國際行情的人都知道，我們早早訂購了莫德納，可是為什麼一直輪不到，說穿了就是被插隊了，其他國家為什麼可以插隊，因為他們提高了價錢。

現在台大醫院已經開始進行莫德納+高端的混打試驗，先不論其動機，試驗效果要到年底才能出來，結果出來還要經過専家會認可，那個時候我們這批莫德納孤兒已經滿 30-35 週了，都快可以分娩了。遠水救不了近火呀！

如果只是價格問題，我想請教蘇貞昌院長：我們在特別預算裡編列了 2300 萬人施打 2-3 劑疫苗購買預算，可是民間和友邦不是捐了近 2000 萬劑嗎？節省下來的錢就不能加價緊急購買莫德納嗎？這不是 250 人曝露風險，是 250 萬人耶。

說得更直白一點，得罪 250 萬人，民進黨 2022、2024 到底還選不選？當然，如果真要以小人之心度君子之腹，不能不令人懷疑：執政黨難道希望 65 歲以上的老人多死一些，自己的選舉勝算就更大一些？

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