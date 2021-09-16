日本15日起展開為期兩個月的軍演，演習地點雖在九州地區，但演習目標也包含釣魚台在內，規模之大28年來所僅見。

就這樣明目張膽地把釣魚台列為軍演項目，蔡政府居然一點反應都沒有，好像釣魚台不關咱們的事兒，只有｢釣魚台教育協會｣出面發佈聲明，呼籲蔡英文應召見日本駐台代表表達抗議，並提出具體反制方案。

蔡英文會提出抗議嗎？才怪！日本捐了390萬自己都不打的AZ疫苗給台灣，解了蔡政府缺少疫苗的燃眉之急，磕頭都來不及了怎還會去抗議？前陣子不是才舉行過「2+2 會談」，台日互稱關係｢馬吉｣得要死！

日本還是依循老套，一步一步來，先是單方面宣佈釣魚台國有化，接著石垣市議會將釣島更名為｢登野城尖閣｣，上個月又試圖在島上立界碑，月底又有日本右翼強行登島，台灣均視若無睹，但老共那可不答應，威脅說只要日本人敢登島，立馬開砲轟擊。

日本算盤打得精，襪子改背心，送咱們點小恩小惠就想換咱們固有疆土，蔡英文不敢吭聲，老共要砲轟就動手吧！至少是咱中國人的國土。

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