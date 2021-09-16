日前台大醫院傳來，人體試驗倫理委員會已審核通過「莫德納疫苗混打高端疫苗」臨床試驗，且中央流行疫情指揮中心正審核中，如果通過，預計最快下週即可進行。

對此，指揮官陳時中說，理論上mRNA的疫苗（莫德納）混打次單位蛋白質疫苗（高端）是OK的。看來，高端又要再一次強渡關山了！台灣人真是無所遁逃啊。

蔡政府對高端這支疫苗實在是呵護備至，強行讓它通過緊急使用授權（EUA）之外，還急忙推上疫苗預約平台。然而，儘管蔡政府對高端好話說盡、大開方便門，民眾卻不怎麼領情。由於預約人數不足，預約系統特為高端延長2次，最後甚至不必預約，隨到隨打。

眼見接種了第一劑莫德納卻不知第二劑在哪兒的「莫氏孤兒」越來越焦慮，指揮中心不思如韓國政府一般積極去向原廠催貨，反而亂點鴛鴦譜、硬把莫德納和高端送作堆。對疫苗混打，陳時中一路抗拒，說是科學證據不足，但是遇到混打高端，他又說，不是說國外沒有做的，我們就不能做，否則台灣怎麼領先國際？

指揮官讓一支連第2期人體試驗都還沒有完成的疫苗，連續霸王硬上弓，如此粗暴野蠻、不把人命健康當回事，陳時中，你早就已經領先全球、全宇宙啦！

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