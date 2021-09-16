國台辦發言人朱鳳蓮15日在記者會中表示，使用簡體字、聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞，已經成為台灣青少年的一種時尚。這充分說明，促進兩岸青少年之間的交流，不管是線上還是線下，是兩岸青少年增進了解和理解的有效途徑。

朱鳳蓮說台灣年輕人喜歡聽大陸歌、看大陸劇或許是事實，因為隨著網路、手機APP的便利性以及｢抖音｣等社交軟體的普遍，兩岸的資訊交流也跟著提高，但說台灣學子及年輕人喜歡用簡體字，那可是｢傻大姊唱歌，離了譜了｣！

在對岸唸書的｢小明｣不算了，在台灣，年輕人從小到大用的是注音符號；大陸則採用漢字拼音，兩者基本上就不同，習慣上也不同，朱發言人如何判定台灣學童喜歡簡體字、不喜歡傳統漢字(繁體字)？

隨國府來台，台灣教育承襲的是中國傳統文化道統，不像大陸60年代發生｢文化大革命｣，歷經文化浩劫長達10年之久，正統漢字筆畫雖繁卻幸運保留住中國文化的根苗，傳統漢字之美，連日、韓及歐美人士都特地到台灣來學習，台灣學子更不會因喜歡｢抖音｣而把最美的漢字給抖掉。

朱鳳蓮小姐您多慮了，歡迎到台灣來多交流，看看滿街傳統漢字之美。

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