防疫愈來愈像賭場，政府當莊家打疫苗，民眾進場下注，但顯然是一場不公平的賭局，表面上讓賭客任意挑選下注，實際上莊家不斷暗中動手腳設局，民眾啞巴吃黃蓮。

疫情指揮中心強勢區分施打對象、先後順序、類別數量、疫苗廠牌，進口管制、施打時間，再加上透過網路登記，處處玄機讓民眾無法獲得精準訊息，豈不就像賭客在賭桌前，只能讓莊家擺佈全場，無奈將籌碼押上某個選項？

而且賭盤受到操弄，賭客還不能隨便抱怨，否則在賭場內圍事1450小弟，立刻就跑來圍毆，叫罵羞辱狠揍，搞到鼻青臉腫。媒體更是不敢出聲，否則門口NCC保鑣就會衝過來，惡狠狠地將媒體嘴巴縫上，甚至還會驅逐出場。

政府作莊使出渾身解數，玩出各種花樣，當AZ無人願意押注時，各種威脅利誘全部登場。為逼賭客選擇高端，莊家更是無所不用其極，不但硬將高端放上賭檯選項，更讓BNT復必泰延遲放上賭桌讓人下注，更讓選擇莫德納押注者屢屢落空，現在還提出混打高端，簡直亂點鴛鴦譜，根本就是詐賭。

莊家詐賭是行走江湖大忌，設局操弄吃相難看，簡直目中無人到達極點，難道是吃定賭客不敢掀翻賭桌，只能聽話獻上選票嗎？

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