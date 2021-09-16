陸委會主委邱太三表示，兩岸重啟談話有必要性和可能性，且形勢上也不適合以這樣的狀態緊繃下去。從嚴禁口罩出口至力拒大陸製之疫苗，民進黨政府連番的政治操作傷透兩岸感情，以致兩岸關係現時困厄。兩岸關係要革故鼎新，筆者認為台灣可參港澳入境措施，以便利人員往來為起點，再進一步商酌解決其他經貿、政治議題。

經常要到大陸的台灣民眾與香港民眾一樣，最為關切的議題是通關和人員往來。民進黨政府若能對此排除政治障礙，對兩方皆有利。現時香港和台灣民眾到大陸同樣面對疫苗認證和14天防疫隔離的問題，令兩地人員往來重挫，不利經貿、商務會議和旅遊，對台灣而言，更延伸至阻礙任何形式兩岸會商，令局勢更為不穩。

香港政府近日推出「來港易」計畫，非香港居民只須符合所有「來港易」的指定條件，入境香港可豁免強制檢疫，當局在兩個口岸每日設有1000個名額。台灣當局應首先考慮對大陸和港澳地區赴台民眾推出類似「來台易」之計畫，對於已經接種國際認可之疫苗、持有陰性檢測證明的旅客減少隔離日數，在台期間需要到指定中心接受檢測，同時加附一些在台期間的觀光條件、每日名額和限定的進出境點。

蔡英文日前表示，針對兩岸貿易，未來目標要擺脫對大陸產品的高度依賴，讓台灣的貿易夥伴與投資更加多元化。賴清德8日指出，將協助台商分散海外生產基地，減少對單一市場的過度依賴。但據大陸海關總署統計，今年1至8月，兩岸貿易額2088.2億美元，同比增長31.8%。歷觀兩岸經貿之形勢，民進黨意欲摧阻兩岸經貿往來、民眾交流明顯是與時代脫節，不理會在疫情下民生之休戚、播弄政治，謀撓兩岸關係發展。

邱太三近日的發言稍有善意，但希望兩岸重啟談話必須要有具體的行動才能展現誠意，而研擬大陸、港澳地區民眾來台之便利舉措應是一個好的起點。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、中國大陸全國港澳研究會會員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※