通貨膨漲、疫情、阿富汗，大寫的「失敗」懸浮在華盛頓上空揮之不去。

美媒已赤裸裸要求布林肯下台負責，拜登民調一路下滑，並遭指控其疫苗授權違憲，國會即將開議，在野黨磨刀霍霍準備搞合法政變。

這個時候，白宮拋出了生肉，希望鯊魚群轉而游向中國。

習近平、拜登第二次通電話，華人媒體注意到拜登這次沒提新疆、香港、台灣等敏感議題。與第一次通話相比，港媒判斷拜登已意識到半年來強硬對華策略並未取得預期效果，值此內外交迫的時刻，終於對北京採取收斂態度；台灣親藍輿論甚至斷言，避談「對抗」的美國是突然大轉向，中美關係已確定朝和緩方向前進。

然而，方才握手，轉眼白宮又揮出兩拳，以匿名知情人士喂料的模式，分別向彭博社與《金融時報》透露，美國「正在考慮」對中國產業補貼政策進行新的調查，以及「正在考慮」將台灣駐美機構更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office)。

兩個「正在考慮」戰術

兩個曖昧的「正在考慮」，立刻抹去了華媒對中美關係轉圜的欣慰之情，展現「和戰兩手」的拜登風格，又給對手與盟友各種解讀角度，彰顯華盛頓天威難測的形象與老練的外交技巧。

以匿名知情人士身份散佈「正在考慮」的戰術，旨在激怒對手，卻又讓其不好發作，因為對手無法一口咬定這是官方態度，且任何政權的對外關係，本來就存在各種「考慮」，對手一旦發作，自己就大可回斥「連考慮都不行」，凸顯己方的無辜與對方的蠻橫。

這是華盛頓政府一貫的政治操作手段之一，並不新鮮，中國無需自亂陣腳，重點在於如何判斷虛實，預測其下一步。

這是以進為退的煙霧彈，旨在體面撤兵嗎？恐怕不是，這兩個「正在考慮」，是早設定好的抗中劇本。

關於貿易，美國在下半年，本來就得啟動新一輪中美貿易談判，對中國進行各種「不公平貿易」手段的調查，美國貿易代表辦公室也早就在進行，現在終於要輪到戴琪出征了，在攸關明年選舉的經貿議題上，對中國絕不會客氣。

問題在於，解決通貨膨脹的最快方式，擺明就是取消對華的高關稅，但美國貿易代表辦公室又不能不將關稅作為談判籌碼。

要如何既取消關稅，又能迫使中國讓步，讓美國藍領工人開心呢？工具不會只有一種，但拜登顯然想打「台灣牌」試試看。

群毆的更名戰術

將台灣駐美機構更名為「台灣代表處」，本來就是台灣在華盛頓積極運作的事，此前美國不好下手，因為師出無名，但自從立陶宛開了第一槍，歐洲議會繼而鼓噪，於其外委會開了第二槍之後，美國就可散佈「正在考慮」，擺出跟進姿態了。

對付中國得要搞「群毆」，這是拜登版多邊主義裡的要旨之一，印太戰略之外，歐洲戰場也必須推進。立陶宛事件中，歐洲議會的跟進，幕後不可能沒有美國運作，在此議題上，我們必須注意兩個時間點——10月的歐洲議會大會與12月的「民主峰會」。

包含歐盟駐台機構更名在內的諸多挺台條款法案，經歐洲議會外委會通過以後，還有幾個關卡，先是歐洲議會10月的大會表決，再來就是歐盟委員會得審議是否執行。

立陶宛將台灣議題拖到10月，就是在觀望大會表決結果，美國則必然會在議會的溝通協調期，於幕後積極運作，盼其通過表決門檻。歐洲議會本是歐盟「反華」鷹派最多的機構，對華盛頓而言，很有機會得到斬獲。

歐洲議會的外交工具有限，有什麼主張最多也只能「提議」而非「命令」，一般而言，主掌行政的歐盟委員會，對政策的輕重緩急往往與歐洲議會有落差。簡單說，議會大可傾訴理想，歐盟委員會卻得顧及現實。因此「台灣代表處」更名能否落實，端視歐盟對中歐實質關係的重視程度。對歐盟運作有深入瞭解的專家，大多不看好此法案能落地。

即便如此，歐洲議會集體意志所形成的龐大壓力也不能輕忽，因為這是歐洲唯一透過直選產生的機構，代表直接民意。因此，一旦歐洲議會大會表決通過，起碼就能產生可觀的宣傳效應，立陶宛也可不必站在第一線擋子彈，而是躲在歐盟背後反華，並享有開第一槍的聲譽。

對歐盟而言，只要執行機構擱置執行時程，即可維持其戰略自主的姿態與美國路線區隔，但又保有一定程度的「反華」成色，以作為經營中歐實質關係的籌碼。

至於美國，只要歐洲議會抗中態勢確定，不必等歐盟委員會審議結果，就可在此期間收集更多來自中國的「堅決反對」，並予以妖魔化成「恃強凌弱」，據此凝聚12月「民主峰會」的「群毆」能量，大肆炒作「反威權」議題。

而且美國還不需要真的將台灣駐美單位更名，就能達到以上效果。

台灣則什麼都不必做，只要管住嘴巴不予置評，靜待西方搭好舞台即可。更名之外，還有許多「民主夥伴」之間的經貿題材可以盡情發酵，就算沒一項得以具體實現，也夠嗨翻到明年地方選舉了。

有沒有這麼爽？端視北京以何智慧回應。

在《金融時報》披露的內容裡，關於台灣駐美單位更名，白宮內部的爭論點在於「實質收穫」。

由於更名的動作意味著美國對台策略轉向戰略清晰，後果相當嚴重，北京的反擊且不論，台灣正要進入「修憲」時刻，如果駐美機構更名，那美方禁止「台獨」在憲法上搞「正名」的理由就立刻消失，對台政策有失控之虞；此外，日本右翼也會嗨翻，若下屆政府仍由其掌控，恐會順勢搞台日聯手以推動戰略清晰，讓美國回不了頭。

因此向來主張戰略模糊的美國智庫高聲質疑此舉。白話說，這是偷雞不著蝕把米的愚行，收穫絕對小於損害。

換言之，在美國實現更名的機率其實並不大，一如歐盟實現更名的機會也不大，圍繞此議題的所有政治動作都是虛的，其最大的作用，仍是在「民主峰會」上演偽善的題材。

年末大戲，「民主峰會」

截至目前，「民主峰會」尚無細節披露，只有個大綱「反威權，反腐敗，推動人權」。關於此峰會，美國內部也有兩派意見，反對者質疑的是，搞大規模意識形態對抗，難以換取實質利益。

其餘不論，光是決定成員就不容易。除了歐洲若干民主國家之外，許多美國想拉攏來抗中的對象都不符合高標的「民主價值」與「人權價值」——如正在民主倒退的印度，其人權狀況更是不堪；又如新加坡，怎麼看都不像西式民主；菲律賓、泰國等東盟成員在民主程度上也有所差異；更不用說越南這類社會主義國度，政治體制與意識型態幾乎與中國無二致。

「民主峰會」所標榜的「共同價值」若太寬鬆，民主聯盟名實不符，反之若太高標，成員肯定不多，強辦之，難免雙標，更何況真正關鍵的東南亞國家，根本無意反華。

事實上，在「阿富汗撤退」事件上表現最憤怒的國家，是美國最想拉攏的印度。大有印度輿論稱此是美國「可恥的撤退」，甚至完全不信美國在中東撤退是為了將資源投入於亞洲「抗中」。有一種明智的印度論調是，美國一旦發現反華效果不彰，就肯定會轉而採取和緩路線，與中國共商和平模式，屆時親美的印度肯定會被美拋棄，得不償失。

有這樣想法的亞洲國家，絕不只印度，只是表現沒印度那麼露骨而已。換言之，「美國承諾」若不可靠，「民主峰會」就缺乏實質意義，甚至還會帶來「中國報復」的風險。而歐州也不乏對共同價值不怎麼買單的成員，如匈牙利、塞爾維亞、土耳其等。

如果共同價值擺明了是反華，並與國家實質利益衝突，甚至倒逼自己施政得符合高標民主，那成員必然乏善可陳，反而揭露了「民主國家」的窘態。

贊成者則認為，以上顧慮都有道理，因此美國應該帶頭自我批判，展現反省能力，以追求共同價值目標為會議精神，而不是以說教姿態強行凝聚共識，如此才能將意識形態轉為國際道德力量，吸引更多朋友。

綜合正反兩派意見，拜登所設想的「民主峰會」，講原則、講技巧那都是對話基礎，難度不算高，真正的看點是，美國是否能拋出「口實」讓更多成員認同。對歐洲國家而言，「不公平貿易」有其說服力，對亞洲國家而言，將台灣問題導向中國「恃強凌弱」的特徵，則有一定的煽動力。

這麼看，約略可知兩個「正在考慮」背後的含義。考慮到「群毆」戰略對美國的必要性，它們並非各自獨立的事件，而是相互關聯並能長期操弄的議題，因為意識形態爭吵最終要落實到經濟競合才有實質意義。「不公平貿易」的訴求，也能干擾兩岸經貿往來，這恐怕才是重點，炒作「更名」不過是讓台灣實質游離出中國的工具，背後是供應鏈重組。

當然，讓兩岸經濟脫鉤談何容易？美國只能寄希望於滴水穿石，先求自保比較重要。

雖然窘迫，但拜登的處境沒這麼悲觀，「阿富汗恥辱」會逐漸遭人淡忘，只要手上有「中國牌」，是和是戰，都能有效稀釋內部的憤慨，比較麻煩的還是疫情與通貨膨脹。

接下來要關注這兩個時間點：10月的歐洲議會大會與12月的「民主峰會」，以及此期間美國貿易代表辦公室的出征。（作者為台灣自由撰稿人）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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