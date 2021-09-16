兩岸年輕人面臨競爭壓力差距巨大。大陸地區高校應屆畢業生人數已經來到909萬人，同比增加35萬人，再創歷年新高。這數字代表怎樣的競爭概念？大陸市場除了競爭，人才就業市場更是競爭。換言之，對岸年輕人是專業競爭出來的，台灣年輕人是政治保護出來的。

目前台灣因少子化衝擊，大學新生人數驟降首跌破百萬，在畢業生總數呈下降趨勢，預估2031學年將減至15.6萬人的低點。預計未來大學畢業生數平均年減約2000人，碩、博士畢業生數平均年減約300人。但今年6月的失業率高達4.8%，創下2008年金融海嘯以來新高，其中20歲至24歲的職場新鮮人失業率，更攀升至13.41%。

很多人問為何台灣的大學畢業生人數驟減，卻面臨失業與低薪化？而大量大陸高校應屆畢業流向就業市場，卻有不少的大陸企業為求得優質人才，自主提高新人工作待遇至平均待遇的10%到20%不等。這真的羨煞許多台灣社會新鮮人。

民進黨長年高喊要解決年輕人低薪，為何仍是懸而未決？必須說的是，民進黨政府輕專業卻高度重政治的用人思維，讓許多年輕人誤以為政治顏色正確就能爽領月薪9萬發大財。試問台灣年輕人沒有專業實力如何比拼競爭？民進黨是想讓年輕人徹底「躺平」？

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