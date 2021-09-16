立陶宛同意我政府以「台灣」名義設立代表處，遭到中共反制。卻引起歐盟、美國力挺。我政府更是劍及履及不遺餘力強力向立陶宛示好。

外貿協會於9月15日舉辦「立陶宛線上採購洽談會」，邀請立陶宛食品局及立陶宛企業局，為24家立陶宛食品業者媒合55場次洽談，包含家樂福、全聯及義美食品等指標性通路商皆現場與會，預期商機1792萬美元。

貿協董事長黃志芳表示，除食品業外，在全球供應鏈重組的浪潮之下，擁有電動車、資通訊等優勢產業能量的兩國，將成為更緊密的合作夥伴。貿協未來將針對立陶宛辦理系列經貿活動，包含市場說明會、於食品展設立專區等，相信台立雙方的交流能更升溫熱絡。

不僅如此，外交部歐洲司司長陳立國9月14日在外交部記者會上宣布，台灣將派遣由國家發展委員會主委龔明鑫率領，包含跨部會官員及民間企業代表約65人的經貿投資考察團，於10月20日至30日搭乘包機訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛三個中東歐國家。

對於邦交國，我政府除了提供基礎建設援助、派遣技術團以外，也會協助邦交國促銷產品，並組織投資經貿訪問團赴邦交國，鼓勵台商在當地投資設廠，創造就業機會，帶動當地工業發展。

如今政府為了向立陶宛示好，使盡全力促進雙方經貿投資，似乎把立陶宛當「邦交國」看待。立陶宛因為同意我政府設立「台灣代表處」，就幾乎獲得我政府給予「邦交國」的待遇。應該是喜出望外。

問題是，如果再來一個立陶宛，甚至幾個立陶宛，我政府該如何對待？又有足夠的資源因應嗎？此外，我邦交國又會做何感想呢？

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