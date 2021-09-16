國民黨黨主席選舉一夕變色，原先最不被看好，被認為是擁抱中國大陸「紅統」的「孫文學校」總校長張亞中，如今卻傳出豬羊變色。張亞中在歷經9月4日電視辯論會後，聲勢一路暴漲，加上近日遭國民黨移送考紀會風波助攻，根據《TBVS》與多個單位各自在9月16日發佈的最新民調顯示，張亞中以30.6％的支持度，與前新北市長朱立倫的27.5％產生黃金交叉，首度躍居4名候選人的的第1名。

張亞中的聲勢暴漲，可能就像2018年韓國瑜在高雄市長掀起的「韓流」一樣，在國民黨內一直缺乏有領導氣勢的黨主席之後，國民黨人急需要一個有為有守、有理念，能夠帶領國民黨走出內耗的領導人，如今檯面上原本比較被看好的兩位前、現任黨主席朱立倫、江啟臣，既不敢真正的接受「九二共識」，也不敢勇於喊統，只會對民進黨所操作的「主流民意」媚俗，讓人看不出國民黨的希望在哪？

兩岸主張不怕被歸類「紅統」

而張亞中參選國民黨主席，有關兩岸關係的主張，雖然被歸類為「紅統」，但並未因此被壓抑，反而讓他因為這些主張而暴起，這裡可以把它簡單的歸納為以下幾點：

一、整個中國：張亞中過去以來一直主張應該用「整個中國」的概念來看待兩岸關係，張亞中認為在接受「九二共識」之下，兩岸認知到「整個中國」自1949年起處於分治狀態，但兩岸人民仍同為中華民族一份子的事實。並認識到兩岸同屬整個中國、整個中國的主權為兩岸人民所共有及共享；共同承諾不分裂整個中國的主權，並共同維護其主權及領土完整。

二、提出《創造兩岸和平備忘錄》：張亞中主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，促使兩岸走上和平，並避免台灣成為國際衝突的引爆點，為此提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，若當選黨主席，將以此一版本與中國共產黨進行對話協商。

三、在大陸設代表處及辦事處：張亞中認為，基於目前兩岸政治敵對日深，人民往來障礙加大，已處於兵凶戰危之險，若當選黨主席，將儘速就中國國民黨在大陸設代表處及辦事處與北京協商，以強化兩岸民間交流、協助處理兩岸事務，並協助推動兩岸簽署和平備忘錄的工作。

四、兩岸簽署「和平協議」：根據他所擬備忘錄內容，要求兩岸同意，兩岸平等相待是促進和平的基礎，未來兩岸官方簽署「和平協議」後，兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。簽署「和平協議」後，兩岸同意不使用武力或以武力威脅對方，完全以和平方式解決雙方歧見，並同意台灣與台灣海峽成為兩岸和平區。

五、尋求兩岸合作性關係：在張亞中提出的備忘錄中指出，未來兩岸官方簽署和平協議後，兩岸同意雙方與其他政府行為體享有官方關係，在國際組織之共同出現並不意含整個中國之分裂，並有責任共同合作，維護中華民族之整體利益。

以上五點不僅理念清楚，也是具有可操作性，所以張亞中一經提出兩岸新主張，民進黨政府立即緊張了，馬上由陸委會舉行線上例行記者會發出聲明禁止，陸委會副主任委員李麗珍表示，根據兩岸人民關係條例第5條之1、第79條之3規定，非經陸委會或該主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議。

藍營群眾大舉向「張亞中螺旋」歸心

李麗珍還指出，若違反規定者可依法加以處罰，並提醒任何沒有經過人民授權、監督及政府對政府的政治協商，都違反民主原則和台灣的主流民意。

而陸委會所謂的「主流民意」都是民進黨操作抗中下的綠媒所發出的聲音，藍營的聲音早就被綠媒給淹沒。如今張亞中敢說出藍營群眾的聲音，比其他幾位對民進黨所謂的「主流民意」媚俗的候選人，顯然要更具有領導者的形象與勇氣，所以才會逐漸讓藍營群眾歸心。

在藍營群眾大舉歸心之下，張亞中能否在「韓流」之後，為藍營再造一股「張亞中螺旋」，依照現在的民調，9月25日國民黨主席投票之後，很可能就此成形。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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