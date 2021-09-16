美國拜登政府派出特使，希望在氣候變遷議題與北京合作，但中國大陸外長王毅冷回：「中美氣候合作不可能脫離中美關係的大環境。」隨後，拜登總統主動和大陸國家主席習近平通了電話。看來中美雖走向對抗，但拜登仍希望在某些議題能與北京達成合作共識；北京則使用邊緣策略，提出「三條底線，兩份清單」，要求美方自行選擇是要全面對抗，或者全面合作。

兩岸關鍵在「信任」

若北京不在氣候議題配合，拜登的環保政見必然跳票；然而撤軍阿富汗後，拜登若對北京讓步，無異是政治自殺。因此，英國媒體所披露的，美方考慮同意台灣駐美機構改稱「台灣代表處」，就可能是華盛頓對北京的反制：要北京想清楚，美國若提升台灣的外交地位，甚至與台灣復交，覺得划算嗎？當然另外一個可能是故意「見光死」，示好中國。

就理論而言，北京為了讓美國不舒服，就要在實際議題上杯葛美國，卻往往「傷美一千，自損八百」；但華盛頓要讓北京不愉快，只要讓台灣駐美機構換個招牌，幾乎是零成本。而台灣最不划算，作為美國的戰略棋子，每年花費數千億元軍購、被迫吃萊豬，最多換到美方的秀才人情，如招牌上的名字、過境的規格。

兩岸對抗70餘年，彼此之間有輸有贏，美國卻是穩賺不賠的莊家。兩岸的分裂，是美國的金雞母、提款機，這也是為什麼一旦兩岸關係改善，美方總是顯得不自在。

台灣的主流民意是親美，從早期的美援到後來的《中美共同防禦條約》，再到《台灣關係法》，美國是台灣自我防衛的最後一根浮木，大陸經濟實力與軍力愈來愈強大，美國這根浮木隨之愈來愈縮小，但台灣人民還是有一種感覺，不靠攏美國，又要靠攏誰呢？

台灣當然可以不靠攏美國，北京承諾「中國人不打中國人」，只要認同自己是「中國」，那麼兩岸之間就無話不可談、無事不可爭，台灣還有憲政體制為後盾，無須走上「無限對抗」之路。當然政治實務不會這麼單純，其中最關鍵在「信任」問題，兩岸互信不足是一個現實問題，但不是不能克服的問題，應不影響中國認同。

台灣人是不是中國人？台北市長柯文哲說，他在「文化上」是中國人，但現階段不可能接受自己是「政治上」的中國人。這樣的論述有點不精確，「政治上」並沒有所謂中國，只有對岸的中華人民共和國跟台灣的中華民國。柯文哲當然不是中華人民共和國的國民，但他是中華民國的台北市長。

繞不開中華文化印記

過去獨派常說「同文化、同語言不代表是同一個國家」，這是事實，但根據中華民國的現行法律，大陸地區還是中華民國領土。民進黨的矛盾在於因為政治上無力改變「兩岸同屬一國」的事實，於是改在文化上「去中國」，想要塑造「台灣人不是中國人」的氛圍，兩岸之爭因而質變。

但要在文化上「去中」，是癡人說夢。媽祖是福建莆田人，關聖帝君來自河東解良，台灣文化是中華文化的一支，在這座島嶼上，有資格說別人是「外來者」的，只有原住民。過去民進黨喜歡說「中國人滾回去」，難道蔡英文總統的家族也要滾回廣東梅縣，前總統陳水扁要滾回福建詔安？哪一個獨派的祖先，不是從「中國」過來的呢？

文化與血脈是自我認同的根。林書豪有台灣血統，當馬英九在美國眾議員前稱讚林書豪的球技時，眾議員吐槽：「林書豪是土生土長的美國人」，這是站在美國人的角度，但林書豪自己說：「我以身為中國人為榮，以父母來自台灣為榮。」

中華文化的印記是繞不開的，越南也好，馬來西亞也好，乃至於美國、歐洲，有多少落地生根的華僑家庭依然自認是「中國人」；這就跟猶太人一樣，代代相傳，台灣也不例外。

只因為搞台獨，就刻意否定自己是中國人，這不符歷史事實；又因為北京壟斷「中國」詮釋權，就對中國抱持排斥心理，更是不合比例原則的對抗。但這現象確實反映了一個嚴肅的問題：北京應如何讓台灣人感覺自己是中國人？想讓台灣擁抱中國，就要讓台灣擁有歸屬感，解開這個「台灣人也是中國人」的結，兩岸大部分的問題就不是問題了。