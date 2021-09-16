新冠病毒肆虐超過1年9個月，兩岸人員相互往來非常不方便，大陸國台辦發言人朱鳳蓮坦言，確實聽到一些台胞有關縮短隔離的訴求，但防疫「絲毫不能放鬆警惕」，要「服從統一部署和安排」。換言之，兩岸因疫情而關緊的邊境，短期內看不到解封的希望，這對兩岸關係絕對是重傷。

蔡政府繼續擺爛

兩岸的「結」因疫情而愈打愈緊，其中關鍵在兩岸人員往來被硬生生切斷。移民署資料顯示，今年第2季大陸入境台灣人數僅1913人，距疫情前的2019年第4季30萬7841人暴減160倍，甚至比SARS肆虐下的2003年第2季還低10倍！「人流」斷了，即使「金流」、「物流」往來不絕甚至屢創新高，但兩岸普通民眾毫無感覺，這就造成了台灣對大陸經濟愈依賴，民心卻愈疏離的詭異現象。

兩岸同屬華人政治文化，都把民眾生命健康放在最高位置，防疫的確已成為兩岸執政者的「國之大事」，輕忽不得。在病毒不斷變種、群體免疫力尚未達成的情況下，兩岸官方都不會輕易接受「與病毒共存」，嚴格的入境檢疫或許還要維持一年半載。再加上兩岸民間對新冠的恐懼感猶深，近期數波疫情都是境外輸入所致，一旦觸及放鬆管制，不僅地方政府無法答應，反對民意就會先洶湧襲來。

所有關心兩岸關係、支持兩岸和平的人都要自問：難道這個問題就這樣久拖不決了嗎？難道兩岸關係就這樣放「爛」下去嗎？去年兩岸關係因2020民進黨大勝、川普抗中等各種內外負面因素攪得雞飛狗跳，當時雙方的確沒有務實解決問題、恢復兩岸交流的氛圍。從今年初蔡總統和陸委會先後表達「疫後恢復兩岸交流」的善意，卻遭鳳梨事件干擾，到今年5月福建一度宣布開放台胞免隔離入境，又因蔡政府堅持封鎖「小三通」以及台灣疫情爆發而告吹。所幸由政府授權民間向上海復星洽購疫苗策略奏效，BNT疫苗終於順利入台，兩岸大可在此基礎上，重新思考如何務實恢復民間雙向交流。

對民間交流的恢復要有急迫感，不能等雙方都「清零」，或疫苗接種率同過7成再開始規畫。兩岸可以先從專家層面視訊會議，開始交換意見、凝聚共識，提出完整可行的方案，供各自決策層做好準備，適當時機就拍板實行。

以通促合恢復交流

BNT疫苗採購案最初因雙方政治心結而陷入僵局，最後由民間企業和團體獲得政府授權出面協商，才「起死回生」。兩岸恢復往來也可以從地方政府重啟「小三通」開始嘗試。福建省和金門、馬祖一直都有溝通管道，今年5月福建研擬免隔離方案時，想必也諮詢過金、馬意見，但蔡政府堅持「兩岸事務屬中央職權，對岸只能找我談」，由於兩岸官方卡死在「九二共識」問題上動彈不得，小三通胎死腹中。如果陸委會有誠意重啟兩岸溝通，何不比照BNT疫苗先例，授權金門、馬祖地方政府與廈門、福州商談？

蔡政府號召地方政府、民間和中央政府通力合作防疫，若能授權金門、連江縣政府與對岸討論重啟「小三通」，將是朝野合作的典範，同時也算為兩岸做了有益的實事。同樣，金、馬兩地民眾廣泛認同九二共識、支持兩岸交流，陸方也應尊重金、馬獲蔡政府授權的地位，站在「以通促合」高度，共議如何重啟「小三通」、恢復閩台民間交流。

美中元首通話重申一中政策，緊接著傳出美軍高層不願與大陸開戰的消息，說明雙方都有意管控台海風險，無疑對兩岸恢復交流有利。陸委會主委邱太三日前表示，兩岸也不適合繼續緊繃下去，願意為重啟溝通而努力。重啟小三通會是好的開始。