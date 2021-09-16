即將於9月25日投票的國民黨主席選情出現驚天逆轉！根據TBVS電視台針對國民黨黨員的最新民調，孫文學校總校長張亞中以30.6%的支持度，超越原本領先的前新北市長朱立倫的27.5%，一舉躍居4位候選人的首位。由於調查時尚未發生張被移送考紀會引發爭議之事，黨員的同情效應不及計入，因此張的支持度還可能更高。

從原本被視為陪榜，到電視政見會後成為黑馬，再到後來因一連串新聞事件成為衝上浪頭的焦點，張亞中的崛起，一是因為他強硬反綠的言論主張，包括掃除前總統李登輝的政治餘毒、痛批蔡英文總統政權惡行，以及結束兩岸敵對，締結和平協定等等，都深受深藍群眾認同支持。

二是目前國民黨黨員結構已與台灣社會嚴重脫節，40歲以下有投票權的黨員只有約3%，65歲以上的黨員占比卻高達7成，這種極度扭曲的黨員結構，讓中老年人居多數的黃復興及深藍黨員，只要集中選票就能主導選舉結果。

三是張亞中在黨內無人看好，朱立倫、江啟臣也沒把他當成威脅的情況下，竟然衝成現在這樣很可能當選，說明了國民黨被民進黨欺壓得實在太久也太悶了，黨員們亟需一個求新、求變的機會。

張亞中的表現固然令人振奮解氣，一旦他真的要從辯才無礙、主張鮮明的學者，成為運作政治實務的國民黨主席，許多棘手的問題就得接受重大檢驗。以他的資望、領導力乃至主張路線，能否帶得動整個國民黨，乃至他被視為「紅統」的形象，如何與台灣主流民意結合，都是嚴酷挑戰。

這份民調現在出現，對張陣營固然聲勢大振，對朱立倫方面更是警訊，甚至出現棄江保朱的耳語；在投票揭曉後，對國民黨究竟是脫胎換骨或風險劇變？可謂撲朔迷離、禍福難料。