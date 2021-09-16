副總統賴清德曾是民進黨的金童，但沒有政治舞台後，在黨內總統初選被蔡英文打到趴。台北市長柯文哲的民意支持度，在新冠疫情3級警戒前，也差點被民調打掛。這是怎麼回事？

柯文哲怎會在今年5月前差點被打掛？跟賴清德一樣，不是施政出了什麼大問題，而是被媒體、名嘴和網軍照三餐抹黑或抹紅所致。所謂「積非成是」、「三人成虎」，柯又不願隨波逐流或公器私用加以反擊，打著民調大旗的民意支持度當然就被做到慘不忍睹了。

柯文哲民調最近翻身得力於新冠疫情防治。一是，醫病是他的專業，他能一眼識破陳時中反醫療專業的政治操作；二是，這是全球的公衛議題，民眾很容易在網站上看到國際最新資訊，政府很難全盤操控和壓制；三是，蔡政府在疫苗採購上的荒腔走板，加上經濟紓困方案一路違逆民意，大撒幣政策又沒有真正幫助到受困的底層民眾和商家，讓柯市長找到翻轉的空間。

柯文哲有段時間回家，他太太都不讓他看電視政論節目。特別是今年3月以後，台北和上海的雙城論壇正在討論是否進行、如何進行，新冠疫情如果還阻止不了雙城論壇，蔡政府和民進黨等於又從中撈到可以大作文章的槍。果然，電視台政論節目天天輪翻上陣，檳榔、夾心餅、三明治等標籤紛紛往他身上貼，1450隨後亂打猛攻，硬把柯市長的民意支持度打到六都的吊車尾。

民進黨對於選舉打的如意算盤是，對手如果是國民黨，這仗最好打。原因是，他們只要打恐中牌，國民黨幾乎無還手之力，直接趴在地上，幾乎是穩贏不輸的局面。對上柯文哲，反而會變得很難搞，理由是，他的兩岸政策固然可以被抹紅，但中間選民贊成的還不少；他的施政清廉卻直接打到民進黨近年貪腐的罩門；而民眾黨雖然是小黨，問政也比國民黨精準，常常一擊打中民進黨要害。選舉是零合遊戲，民進黨當然不會去打沒有把握的仗。面對2024這場硬仗，柯文哲幾乎成為民進黨的頭號對手，今後黑柯的行徑一定會愈打愈凶，現階段是暗槍暗箭；一旦他確定要選2024總統之後，那就是真槍實彈明著重炮伺候了。

當執政黨可以如此掌握輿論動向時會衍生兩大後遺症：一是，假如賴清德、柯文哲都力不從心、深受民調之害，其他政治人物的下場會如何？大家可能沒忘記韓國瑜吧？聲勢這麼高、輸得這麼慘，什麼原因？二是，這種掌控媒體的方式固然會養出不少的狗搖尾巴，但進而尾巴搖狗，最終切斷尾巴但它還在自搖。兩者都是政府做莊的假訊息公然氾濫，也是對自由民主的最大傷害。身為頭家的人民怎能繼續視而不見或沉默不語？（作者為國家公益發展協進會理事長）